Schöningh’sche Bibel

Mordechais Erhöhung

1 König Xerxes legte dem Festland und den Inseln eine Steuer auf.

2 Alle Erweise seiner gewaltigen Macht und die genaue Beschreibung der hohen Stellung, zu der der König den Mordechai erhob, sind in der Chronik der Könige von Medien und Persien aufgezeichnet.

3 Denn der Jude Mordechai hatte den ersten Rang nach König Xerxes. Er stand bei den Juden in hohem Ansehen und war bei seinen zahlreichen Landsleuten beliebt. Denn er suchte das Wohl seines Volkes und trat für die Sache seines ganzen Geschlechtes ein.

Nachträge

Mordechais Traumdeutung

4 Mordechai sprach: „Von Gott ist das geschehen.

5 Ich erinnere mich eines Traumgesichtes, das ich über diese Dinge schaute. Nichts davon blieb unerfüllt.

6 Die kleine Quelle, die zum Strom anschwoll, in Sonnenlicht sich wandelte und in ein großes Wasser sich ergoß, ist Ester, die der König zur Gemahlin nahm und zur Königin machten.

7 Die zwei Drachen, das bin ich und Haman.

8 Die Völker, die zusammenkamen, sind die, die den Namen der Juden zu vertilgen trachteten.

9 Mein Volk ist Israel, das zu Gott rief und gerettet wurde. Der Herr hat sein Volk errettet, von allen Übeln uns erlöst und große Zeichen und Wunder getan, wie sie unter den Heidenvölkern nie geschehen sind.

10 Deshalb machte er zwei Lose, das eine für das Volk Gottes, das andere für alle anderen Völker.

11 Beide Lose kamen heraus zu der Stunde, der Zeit und dem Tag, den Gott für all die Völker festgesetzt hatte.

12 Gott gedachte seines Volkes und schaffte Recht seinem Erbe.

13 Diese Tage im Monat Adar, der 14. und 15. dieses Monats, sollen in der Gemeinde des versammelten Volkes mit allem Eifer und mit Freuden gefeiert werden durch alle Geschlechter des Volkes Israel.“

© Christoph Wollek