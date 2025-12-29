Schöningh’sche Bibel

Hamans Feindschaft gegen Mordechai

1 Danach erhob König Xerxes Haman, den Sohn Hammedatas aus Agag, zur höchsten Würde und gab ihm den Rang über alle Fürsten in seiner Umgebung.

2 Alle Beamten des Königs, die sich am königlichen Hof aufhielten, beugten ihre Knie und warfen sich vor Haman nieder; denn so hatte es der König für ihn angeordnet. Nur Mordechai beugte kein Knie und warf sich nicht nieder.

3 Da sagten die Diener am Hof des Königs zu Mordechai: „Warum übertrittst du das Gebot des Königs?“

4 Allein er hörte nicht auf sie, obwohl sie ihm Tag für Tag zuredeten. So meldeten sie es Haman, um zu sehen, ob die Ausrede des Mordechai Geltung habe; denn er hatte ihnen gesagt, er sei ein Jude.

5 Als Haman sah, dass Mordechai seine Knie nicht vor ihm beugte und sich nicht niederwarf, geriet er in Wut.

6 Doch dünkte es ihn zu gering, nur an Mordechai Hand anzulegen; denn man hatte ihm auch die Volkszugehörigkeit des Mordechai mitgeteilt. So trachtete Haman danach, alle Juden im ganzen Reich des Xerxes als Volkgenossen des Mordechai auszurotten.

Der Ausrottungsplan

7 Am ersten Neumond, das ist der Monat Nisan, im zwölften Jahr des Königs Xerxes, wurde in Gegenwart Hamans das Pur, das ist das Los, geworfen über die einzelnen Tage und Monate, und das Los fiel auf den dreizehnten Tag des zwölften Monats, des Monats Adar.

8 Dann sprach Haman zu König Xerxes: „Unter den Völkern in allen Landen deines Reiches wohnt zerstreut und doch wieder abgesondert ein Volk, dessen Gesetze von denen eines jeden anderen Volkes verschieden sind und das die Anordnungen des Königs nicht befolgt. Es ist für den König nicht vorteilhaft, es so gewähren zu lassen.

9 Wenn es dem König genehm ist, gebe man den schriftlichen Befehl, es auszurotten. Dann kann ich den Schatzbeamten 10.000 Talente Silber auswiegen, damit sie sie in die königlichen Schatzkammern überführen.“

10 Der König zog seinen Siegelring von der Hand und übergab ihn Haman, dem Sohn Hammedatas aus Agag, dem Feind der Juden.

11 Dabei sprach der König zu Haman: „Das Silber sei dir überlassen, und mit dem Volk verfahre, wie dir gut dünkt.“

Der Ausrottungsbefehl

12 Am 13. Tag des ersten Monats wurden die königlichen Schreiber gerufen, und genau nach den Weisungen Hamans erging an die königlichen Satrapen und Statthalter der einzelnen Provinzen und an die Fürsten der einzelnen Völker ein schriftlicher Erlaß, und zwar für jede Provinz in ihrer Schrift und für jedes Volk in seiner Sprache. Der Erlaß war im Namen des Königs Xerxes abgefaßt und mit dem Siegelring des Königs versehen.

13 Die Schreiben wurden dann durch Eilboten in alle Provinzen des Königs versandt. Danach sollten alle Juden, jung und alt, Kinder und Frauen, an einem Tag, am 13. des zwölften Monats, das ist des Monats Adar, ausgerottet, ermordet und umgebracht und ihre Habe geplündert werden.

14 Der Inhalt des Schreibens, das als Gesetz für alle Provinzen gegeben wurde, sollte allen Völkern kundgegeben werden, dass sie auf diesen Tag gerüstet wären.

15 Sobald das Gesetz in der Residenz Susa erlassen war, machten sich die Eilboten auf Befehl des Königs eilends auf den Weg. Der König aber und Haman hielten ein Mahl. In der Stadt Susa indes herrschte große Bestürzung.

