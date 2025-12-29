Schöningh’sche Bibel

1 An jenem Tag schenkte König Xerxes der Königin Ester das Haus Hamans, des Widersachers der Juden, und Mordechai erhielt Zutritt zum König; denn Ester hatte dem König mitgeteilt, in welchem Verhältnis er zu ihr stand.

2 Der König zog den Siegelring ab, den er Haman hatte abnehmen lassen, und gab ihn Mordechai. Ester aber setzte den Mordechai über das Haus Hamans.

Erlaß zum Schutz der Juden

3 Ester sprach nochmals mit dem König, warf sich ihm zu Füßen und bat ihn unter Tränen, er möge den ruchlosen Anschlag vereiteln, den Haman aus Agag wider die Juden ersonnen hatte.

4 Der König streckte Ester das golden Zepter entgegen. Ester erhob sich, trat vor den König und sprach:

5 „Wenn es dem König genehm ist, wenn ich vor ihm Gnade gefunden habe, wenn mein Bitte dem König angemessen dünkt und ich seine Zuneigung habe, lasse er durch einen schriftlichen Befehl die Schreiben mit dem Anschlag Hamans, des Sohnes Hammedatas, aus Agag, zurücknehmen, in denen er die Ausrottung der Juden in allen königlichen Provinzen angeordnet hat.

6 Denn wie könnte ich das Unheil mitansehen, das mein Volk treffen soll? Wie könnte ich ruhig dem Untergang meines Geschlechtes zusehen?“

7 Da antwortete König Xerxes: „Seht, ich habe Hamans Haus der Ester geschenkt und ihn selber an den Galgen hängen lassen, weil er seine Hand gegen die Juden ausstreckte.

8 Ihr mögt nun nach Belieben im Namen des Königs zugunsten der Juden Verordnungen erlassen und sie mit dem königlichen Siegelring versiegeln. Ein Schreiben, das im Namen des Königs erlassen und mit seinem Siegelring versiegelt ist, darf nicht zurückgenommen werden.“

9 Am 23. Tag des dritten Monats, das ist im Monat Siwan, wurden also die königlichen Schreiber gerufen, und man setzte genau nach der Anweisung des Mordechai einen schriftlichen Befehl auf an die Juden, an die Satrapen, Statthalter und Fürsten der 127 Provinzen von Indien bis Äthiopien, für jede Provinz in ihrer Schrift und für jedes Volk in seiner Sprache, auch an die Juden in ihrer Schrift und Sprache.

10 Die schriftlichen Befehle wurden im Namen von König Xerxes ausgefertigt, mit dem Siegelring des Königs versiegelt und die Schreiben dann durch berittene Eilboten versandt, die auf Rennpferden aus den Gestüten ritten.

11 Danach gestattete der König den Juden in allen Städten, sich zusammenzuscharen und ihr Leben zu verteidigen, jede Mannschaft der Völker und Provinzen, die sie angreifen würde, mit Frauen und Kindern zu vertilgen, zu töten und zu vernichten und ihre Habe zu plündern.

12 Das sollte in allen Provinzen des Königs Xerxes an einem Tag, am 13. Tag des zwölften Monats, das ist im Monat Adar, geschehen.

13 Eine Abschrift des Erlasses sollte als Gesetz in allen Provinzen öffentlich allen Volksstämmen bekanntgegeben werden. Die Juden sollten dann an jenem Tag bereit sein, sich an ihren Feinden zu rächen.

14 Sobald das Gesetz in der Residenz Susa erlassen war, ritten die Eilboten auf Rennpferden mit dem Befehl des Königs eiligst aus.

Die Freude der Juden

15 Mordechai trat aus dem Palast des Königs in königlicher Kleidung von purpurblauer und weißer Farbe, mit einer großen goldenen Krone auf dem Haupt und einem Mantel von Byssus und Purpur. Die Stadt Susa jubelte und freute sich.

16 Den Juden war nun Glück, Freude, Wonne und Ehre zuteil geworden.

17 In alle Provinzen und in allen Städten, wohin immer der Erlaß des Königs und seine Verordnung gelangten, gab es bei den Juden Freude und Jubel, Gastmahle und Festlichkeiten. Viele von der heidnischen Bevölkerung des Landes gaben sich als Juden aus; denn sie fürchteten sich vor den Juden.

