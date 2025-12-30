Hebräer 13

Schöningh’sche Bibel

Einzelne Ermahnungen

1 Die Bruderliebe bleibe!

2 Die Gastfreundschaft vergeßt nicht, denn durch sie haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt.

3 Gedenkt der Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, der Mißhandelten als solche, die selbst noch im Leib sind.

4 Die Ehe sei bei allen ehrbar und das Ehebett unbefleckt; denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten.

5 Euer Wandel sei frei von Habsucht! Seid zufrieden mit dem, was ihr habt! Er hat ja gesagt: „Ich werde dich niemals verlassen noch je dich preisgeben.“

6 Darum können wir getrost sagen: „Der Herr ist mein Helfer, ich brauche mich nicht zu fürchten. Was kann ein Mensch mir antun?“

7 Gedenkt eurer Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündet haben; ihr Lebensende betrachtend, ahmt ihrem Glauben nach.

8 Jesus Christus bleibt derselbe gestern und heute und in Ewigkeit.

9 Laßt euch nicht durch verschiedenartige und fremde Lehren irreführen. Denn gut ist, daß das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisevorschriften, die den danach wandelnden keinen Nutzen gebracht haben.

10 Wir haben einen Altar, von dem die nicht essen dürfen, die dem Zelt dienen.

11 Denn die Körper der Tiere, deren Blut vom Hohenpriester als Sühnopfer ins Heiligtum gebracht wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt.

12 Darum hat auch Jesus „außerhalb des Tores“ gelitten, um durch sein eigen Blut das Volk zu heiligen.

13 Laßt uns also zu ihm „außerhalb des Lagers“ hinausgehen und seine Schmach mit ihm tragen.

14 Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern suchen die zukünftige.

15 Durch ihn laßt uns Gott allezeit ein Lobopfer darbringen, nämlich die Frucht der seinen Namen bekennenden Lippen.

16 Vergeßt nicht Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn an solchen Opfern freut sich Gott.

17 Gehorcht euren Vorstehern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und müssen einst Rechenschaft über sie ablegen, - damit sie das mit Freude tun können und nicht mit Seufzen; denn das brächte euch keinen Nutzen.

Schluß des Briefes

18 Betet für uns. Denn wir sind überzeugt, daß wir ein gutes Gewissen haben, da wir uns in allem eines rechtschaffenen Wandels befleißigen.

19 Um so mehr bitte ich euch, das zu tun, damit ich euch desto eher wiedergegeben werde.

20 Aber der Gott des Friedens, der durch das Blut des ewigen Bundes heraufgeführt hat von den Toten unseren Herrn Jesus, den erhabenen Hirten der Schafe,

21 mache euch bereit in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Er bewirke in uns, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem Ehre sei in alle Ewigkeit! Amen.

22 Ich bitte euch, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung! Ich habe euch ja nur in Kürze geschrieben.

23 Wißt, daß unser Bruder Timotheus freigelassen ist. Sobald er kommt, werde ich mit ihm euch wiedersehen.

24 Grüßt alle eure Vorsteher und alle Heiligen. Es grüßen euch die Brüder aus Italien.

25 Die Gnade sei mit euch allen!

