Schöningh’sche Bibel

Dritte Rede des Elifas: >Du wirst gerettet, wenn rein deine Hände!<

1 Da antwortete Elifas von Teman:

Des Menschen Tugend sein eigener Nutzen

2 „Hat denn Gott einen Nutzen vom Menschen? - Nein, der nützt nur sich selbst!

3 Ist es für den Allmächtigen ein Vorteil, wenn du gerecht bist? Hat er Gewinn, wenn unsträflich dein Wandel?

4 Straft er dich denn deiner Gottesfurcht wegen, geht er wohl deshalb mit dir ins Gericht?

Ijobs angebliche Freveltaten

5 Ist nicht vielmehr sehr groß deine Bosheit, maßlos deine Schuld?

6 Weil deine Brüder du grundlos gepfändet, den Nackten die Kleider du nahmst,

7 dem Erschöpften kein Wasser du reichtest, dem Hungrigen versagtest das Brot?

8 >Dem Mann der Gewalttat gehört das Land, - es wohnt darin, wer Ansehen hat.<

9 Witwen ließest du hilflos ziehen, zerbrochen wurden die Arme der Waisen.

10 Deshalb sind Schlingen rings um dich her, packt dich plötzlich die Angst mit Grausen.

11 Dunkel umgibt dich, dass du nicht sehen kannst, es bedeckt dich das wogende Wasser!

Ijobs Gleichstellung mit den Frevlern der Vorzeit

12 Gott ist hoch oben im Himmel. - Sieh doch, wie hoch der Scheitel der Sterne!

13 Da hast du gedacht: >Was sollte Gott merken? Kann durch die Wolken hindurch er wohl richten?

14 Ihn hüllen doch Wolken: Er kann nichts sehen! Er wandelt einher am Gewölbe des Himmels!<

15 Willst du des Pfades der Vorzeit ziehen, den einst gingen die Männer des Frevels,

16 die hinweggerafft wurden schon vor der Zeit, denen zum Gießbach der Boden zerfloß?

17 Die zu Gott sprachen: >Geh weg von uns!< - >Was könnte der Allmächtige uns antun!<

18 Zwar hat er mit Gütern ihre Häuser gefüllt, doch fern bleibt ihm der Gottlosen Denkart!

19 Die Gerechten werden es voll Freude sehen, und der Schuldlose wird sie verspotten:

20 >Fürwahr, vernichtet sind unsere Gegner, das Feuer hat ihren Nachlaß verzehrt!<

Gottes Erbarmen im Fall der Bekehrung

21 Schließ mit ihm Freundschaft und halte Frieden! So wird nur Glück dir zuteil.

22 Aus seinem Mund nimm an Belehrung und laß seinen Rat dir zu Herzen gehen!

23 Du wirst auferbaut, wenn du dich wieder zum Allmächtigen wendest! Entferne aus deinem Zelt den Frevel!

24 Erachte das Golderz für eitel Staub, für Bachesgeröll das Ofirgold.

25 Dann wird der Allmächtige dein Golderz sein, dein Silberschatz seine Weisung!

26 Dann wirst du am Allmächtigen Freude finden, zu Gott dein Antlitz erheben!

27 Du betest zu ihm, und er wird dich erhören! Du löst ein, was du gelobt hast!

28 Was du dir vornimmst, wird dir gelingen! Auf deinen Wegen leuchtet das Licht!

29 Führen sie abwärts, rufst du: Hinauf! - Dem Demutsvollen leistet er Hilfe.

30 Er rettet auch den, der nicht frei ist von Schuld. Du wirst gerettet, wenn rein deine Hände.“

