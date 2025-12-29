Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
Dritte Rede Bildads: Berufung auf Gottes Erhabenheit
1 Da antwortete Bildad von Schuach:
Gottes geordnetes, gütiges Walten
2 „Kann der denn eine Schreckensherrschaft führen, der in den Höhen friedlich Ordnung schafft?
3 Gibt es für seine Scharen eine Zahl? Über wem strahlt denn nicht auf sein Licht?
Gottes unermeßliche Macht und Weisheit
4 Wie kann ein Mensch gegen Gott im Recht sein? Wie kann rein sein der vom Weibe Geborene?
5 Siehe, auch der Mond scheint nicht unbefleckt, auch die Sterne sind nicht rein in seinen Augen!
6 Geschweige denn der Mensch, diese Made - das Menschenkind, dieser Wurm!“
