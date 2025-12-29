Schöningh’sche Bibel

Dritte Rede Bildads: Berufung auf Gottes Erhabenheit

1 Da antwortete Bildad von Schuach:

Gottes geordnetes, gütiges Walten

2 „Kann der denn eine Schreckensherrschaft führen, der in den Höhen friedlich Ordnung schafft?

3 Gibt es für seine Scharen eine Zahl? Über wem strahlt denn nicht auf sein Licht?

Gottes unermeßliche Macht und Weisheit

4 Wie kann ein Mensch gegen Gott im Recht sein? Wie kann rein sein der vom Weibe Geborene?

5 Siehe, auch der Mond scheint nicht unbefleckt, auch die Sterne sind nicht rein in seinen Augen!

6 Geschweige denn der Mensch, diese Made - das Menschenkind, dieser Wurm!“

