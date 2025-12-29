Schöningh’sche Bibel

Ijobs Erwiderung: Die unbeschreibliche Größe Gottes

1 Darauf erwiderte Ijob:

Spöttische Abrechnung mit Bildads Dünkel

2 „Wie hast du so trefflich der Ohnmacht geholfen, den Arm gestützt, dem es gebricht an Stärke!

3 Wie hast du so gut die Torheit beraten und Weisheit ans Licht gestellt in Menge!

4 Wen hast du denn nun belehren wollen? Wessen Atem geht von dir aus?

Gottes unermeßliche Macht und Weisheit

5 Vor ihm entsetzen die Toten sich, das Wasser und seine Bewohner.

6 Die Unterwelt liegt entblößt vor ihm, der Abgrund ohne Hülle.

7 Über dem Chaos spannt er den Norden aus, über dem Nichts läßt er schweben die Erde.

8 In seine Wolken er die Wasser bannt, ohne dass das Gewölk unter ihnen zerbirst.

9 Er überdeckt die Scheibe des Vollmonds und breitet sein Gewölk darüber aus.

10 Einen Kreis zieht er rings um die Fläche des Wassers, da wo das Licht an die Finsternis grenzt.

11 Die Säulen des Himmels geraten ins Wanken, sie erbeben vor seinem Drohen.

12 Das Meer macht er brausen durch seine Kraft, durch seine Weisheit zerschlägt er Rahab.

13 Heiter wird der Himmel durch seinen Hauch, seine Hand durchbohrt die flüchtige Schlange.

14 Doch das sind erst seines Waltens Säume, ein Flüstern nur ist, was wir hören von ihm! - Wer mag da seiner Allmacht Donnern verstehen?“

