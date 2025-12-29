Schöningh’sche Bibel

Die Reden Elihus

Einleitung

1 Jene drei Männer gaben es auf, Ijob Antwort zu geben, weil er nun in ihren Augen gerecht war.

2 Doch da entbrannte der Zorn Elihus, des Sohnes Barachels, von Bus aus der Sippe Ram. Über Ijob entbrannte sein Zorn, weil er sich Gott gegenüber für gerecht hielt.

3 Und über seine drei Freunde entbrannte sein Zorn, weil sie keine Antwort mehr fanden und Ijob doch ins Unrecht setzten.

4 Elihu hatte mit seiner Rede an Ijob gewartet, weil jene an Jahren älter waren als er.

5 Als aber Elihu sah, dass jene drei Männer nichts mehr zu antworten wußten, packte ihn der Zorn.

Rechtfertigung seines Eingreifens

6 Und Elihu, der Sohn Barachels, von Bus, hob an: „Zwar bin ich jung noch an Jahren, und ihr seid hochbetagt. Darum war ich zaghaft und scheute mich, euch mein Wissen zu zeigen.

7 Ich dachte: das Alter mag reden, die Fülle der Jahre tue ihre Weisheit kund! -

8 Doch nur der Geist, der im Menschen ist, nur des Allmächtigen Atem macht ihn verständig.

9 Nicht immer sind die Betagten die Weisen, nicht wissen, was recht ist, die Greise allein!

10 Darum sage ich nun: Hört mir zu! Auch ich will mein Wissen zeigen.

11 Denn seht: Eurer Worte habe ich geharrt, eurer Weisheit gelauscht, bis die rechten Worte ihr fändet.

12 Ich bin euch achtsam gefolgt; doch seht: Niemand hat Ijob überführt, sein Wort hat keiner von euch widerlegt!

13 Sagt nicht: Wir trafen auf Weisheit bei ihm, nur Gott kann ihn schlagen, kein Mensch!

14 Wider mich hat er keine Worte gerichtet - ich wäre ihm auch nicht mit euren Reden begegnet! -

15 Sie sind besiegt, einwenden können sie nichts mehr, ausgegangen sind ihnen die Worte!

16 Soll ich da noch warten, wo sie doch nicht mehr reden, wo sie dastehen und nichts mehr erwidern?

17 So will auch ich ihm mein Teil nun entgegnen, auch ich will zeigen mein Wissen!

18 Denn voll bin ich von Gedanken, in meinem Innern drängt mich der Geist.

Sein innerer Antrieb zum Reden und seine Unparteilichkeit

19 Seht, mein Inneres gleicht jungem Wein, den man verschlossen hält. - Wie neue Schläuche will es bersten!

20 So muß ich reden, dass mir Erleichterung wird, muß öffnen die Lippen zur Antwort.

21 Für keinen Menschen nehme ich Partei, rede niemandem zu Gefallen.

22 Denn ich weiß nicht zu schmeicheln. - Mein Schöpfer raffte mich sonst wohl rasch hinweg.

