Hiob (Ijob), Kapitel 35

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Schöningh’sche Bibel
  4. Hiob (Ijob)
  5. Kapitel 35

Hiob (Ijob) 35

Schöningh’sche Bibel online lesen

Schöningh’sche Bibel

Der große Nutzen der Frömmigkeit

Widerspruch in Ijobs Verhalten

1 Elihu hob abermals an:

2 „Hältst du das denn für recht? Nennst du das: >Gerecht bin ich vor Gott!<,

3 dass du sagst: >Wozu ist es mir dienlich, was nützt es mir, dass ich nicht sündige?<

4 Ich will nun die Antwort darauf geben, dir und mit dir deinen Freunden.

5 Schau gen Himmel und sieh! Blick auf zu den Wolken, hoch über dir!

Nutzen der Frömmigkeit für die Mitmenschen

6 Sündigst du, was tust du ihm damit an? Sind es noch so viel deiner Frevel, wie willst du ihm damit schaden?

7 Bist du gerecht, was kannst du ihm damit geben, was empfängt er dadurch aus deiner Hand?

8 Doch deinem Mitmenschen schadet dein Frevel, deine Tugend kommt deinem Nächsten zugute!

Notwendigkeit des Gebetes und der Geduld

9 Man jammert über große Bedrückung und zetert über der Großen Gewalttat,

10 sagt aber nicht: >Wo ist Gott, unser Schöpfer, der uns Lobgesänge schenkt in der Nacht,

11 der uns weiser gemacht als die Tiere der Erde, klüger als des Himmels Vögel.<

12 Sie schreien - doch er schenkt kein Gehör - ob des Übermutes der Bösen!

13 Fürwahr, Lüge ist es, dass Gott nicht erhört und der Allmächtige nicht herschaut auf solches!

14 Wenn du gar sagst, du gewahrtest ihn nicht: Bei ihm steht das Richten; nur warte auf ihn!

15 Nun aber, wo sein Zorn nicht bestraft und noch nicht beachtet die Sünde,

16 reißt Ijob den Mund auf zu leerem Geschwätz, macht viel Redens - doch ohne Einsicht.“

© Christoph Wollek

Videos zu Hiob 35 (SCH)

https://www.bibeltv.de/bibelthek/SCH/hiob-35 [gedruckt am 29.12.2025]