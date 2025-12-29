Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
Der große Nutzen der Frömmigkeit
Widerspruch in Ijobs Verhalten
1 Elihu hob abermals an:
2 „Hältst du das denn für recht? Nennst du das: >Gerecht bin ich vor Gott!<,
3 dass du sagst: >Wozu ist es mir dienlich, was nützt es mir, dass ich nicht sündige?<
4 Ich will nun die Antwort darauf geben, dir und mit dir deinen Freunden.
5 Schau gen Himmel und sieh! Blick auf zu den Wolken, hoch über dir!
Nutzen der Frömmigkeit für die Mitmenschen
6 Sündigst du, was tust du ihm damit an? Sind es noch so viel deiner Frevel, wie willst du ihm damit schaden?
7 Bist du gerecht, was kannst du ihm damit geben, was empfängt er dadurch aus deiner Hand?
8 Doch deinem Mitmenschen schadet dein Frevel, deine Tugend kommt deinem Nächsten zugute!
Notwendigkeit des Gebetes und der Geduld
9 Man jammert über große Bedrückung und zetert über der Großen Gewalttat,
10 sagt aber nicht: >Wo ist Gott, unser Schöpfer, der uns Lobgesänge schenkt in der Nacht,
11 der uns weiser gemacht als die Tiere der Erde, klüger als des Himmels Vögel.<
12 Sie schreien - doch er schenkt kein Gehör - ob des Übermutes der Bösen!
13 Fürwahr, Lüge ist es, dass Gott nicht erhört und der Allmächtige nicht herschaut auf solches!
14 Wenn du gar sagst, du gewahrtest ihn nicht: Bei ihm steht das Richten; nur warte auf ihn!
15 Nun aber, wo sein Zorn nicht bestraft und noch nicht beachtet die Sünde,
16 reißt Ijob den Mund auf zu leerem Geschwätz, macht viel Redens - doch ohne Einsicht.“
