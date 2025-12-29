Schöningh’sche Bibel

1 So redete der Herr zu Ijob. Dann fragte er:

2 „Will nun der Tadler noch mit dem Allmächtigen rechten? - Antwort muß geben, der gegen Gott erhebt Klage!“

Ijobs erste Antwort an Gott: Verzicht auf weiteres Rechten

3 Darauf entgegnete Ijob dem Herrn und sprach:

4 „Ach, gar zu gering bin ich, was soll ich erwidern? - die Hand lege ich auf den Mund!

5 Einmal habe ich geredet - ich beginne nicht wieder; und zweimal - doch nicht noch einmal!“

Gottes weitere Fragen

Kannst du das Weltregiment übernehmen?

6 Da antwortete der Herr dem Ijob aus dem Wettersturm:

7 „Auf, gürte wie ein Held deine Lenden! Fragen will ich dich, du sollst mich lehren!

8 Willst du gar leugnen mein rechtliches Walten, mich schuldig sprechen, nur dass dir Recht wird?

9 Hast denn du einen Arm wie Gott? Kannst du es donnern lassen wie er?

10 Schmücke dich doch mit Hoheit und Pracht, kleide dich doch in Würde und Glanz,

11 laß deines Zornes Fluten erbrausen, schau den Stolzen an und mache ihn klein!

12 Schau an den Stolzen und zwinge ihn zu Boden, tritt nieder den Frevler, da wo er steht!

13 Verscharre sie alle zusammen in der Erde, schließe ihr Gesicht im Erdinneren ein!

14 Dann will auch ich dich lobpreisen, weil deine Rechte den Sieg dir verlieh.

Kannst du ein Tier wie das Nilpferd begreifen?

15 Vergleiche mit dir das Nilpferd, das ich geschaffen; von Pflanzen nährt es sich wie ein Rind.

16 Doch siehe, welche Kraft ist in seinen Lenden, welche Macht in den Muskeln des Leibes!

17 Wie eine Zeder strafft es seinen Schwanz, straff verflochten sind die Sehnen seiner Schenkel,

18 Röhren von Erz sind seine Knochen, einem Gestänge von Eisen gleicht sein Gebein.

19 Ein Meisterwerk ist es des göttlichen Schaffens, der es geschaffen, gab ihm ein Schwert.

20 Wenngleich ihm Futter die Berge bieten, und sich offen dort tummeln die Tiere des Landes,

21 liegt es ruhig unter dem Lotosgebüsch, verborgen im Röhricht des Sumpfes;

22 mit Schatten decken es Lotossträucher zu, Pappelgebüsch steht rings um es her am Wasser.

23 Schwillt auch der Strom: es ängstigt sich nicht; sorglos bleibt es, auch wenn der Strom in den Schlund ihm fließt.

24 Wer kann es bannen mit seinen Augen, ihm mit dem Wurfholz die Nüstern durchbohren?

Kannst du ein Tier wie das Krokodil beherrschen?

25 Fängst du den Leviátan mit der Angel, drückst du seine Zunge nieder mit der Schnur?

26 Steckst du ihm Binsen durch die Nüstern, durchbohrst du ihm die Backen mit einem Haken?

27 Wird es dich groß um Gnade bitten, richtet es gute Worte an dich?

28 Schließt es wohl einen Vertrag mit dir, dass du es für immer nimmst in Dienst?

29 Kannst du mit ihm wie mit Vöglein spielen, es anbinden für deine Mädchen?

30 Treiben die Fischer Handel mit ihm, teilen mit ihm die Händler?

31 Kannst du mit Haken ihm spicken die Haut, den Kopf mit Fischharpunen?

32 Leg nur die Hand an, zum Kampf mache dich bereit! - Gewiß tust du es nie wieder!

