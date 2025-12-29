Schöningh’sche Bibel

Ijobs zweite Antwort an Gott: Ergebung in Gottes Geheimnis

1 Da entgegnete Ijob dem Herrn:

2 „Nun erkenne ich: Du vermagst alles! Kein Ratschluß ist dir verwehrt!

3 >Wer ist es, der durch Unverstand planvolles Walten verdunkelt?< - Ohne Verständnis habe ich so geredet; zu wunderbar war es, als dass ich es begriff! -:

4 Höre doch zu! Ich will reden: Dich will ich fragen! Belehre mich du!

5 Vom Hörensagen hatte von dir ich vernommen, nun aber hat dich mein Auge erschaut.

6 Darum leiste ich Widerruf und bereue in Staub und Asche!“

Gottes Urteil über Ijob und seine drei Freunde

7 Da nun der Herr also zu Ijob geredet hatte, sprach der Herr zu Elifas von Teman: „Mein Zorn ist entbrannt wider dich und wider deine beiden Freunde; denn ihr habt über mich nicht recht geredet wie mein Diener Ijob.

8 So nehmt nun sieben Stiere und sieben Widder, geht zu meinem Diener Ijob und bringt ein Opfer für euch dar. Mein Diener Ijob aber soll für euch beten. Denn nur im Hinblick auf ihn will ich euch eure Torheit nicht entgelten lassen; denn ihr habt über mich nicht recht geredet wie mein Diener Ijob.“

9 Da gingen Elifas von Teman, Bildad von Schuach und Zofar von Naama und taten, wie der Herr ihnen befohlen hatte. Und der Herr ließ Milde walten wegen Ijob.

Der Schlußbericht

Ijobs neues Glück

10 Der Herr wandte nun das Schicksal Ijobs, weil er Fürbitte für seine Freunde eingelegt hatte. Zweifach gab er Ijob alles wieder, was er besessen hatte.

11 Da kamen alle seine Brüder und Schwestern zu ihm und all seine früheren Bekannten. Sie hielten in seinem Haus ein Festmahl mit ihm, bezeugten ihm ihre Teilnahme und sprachen ihm Trost zu ob all des Unglücks, das der Herr über ihn hatte hereinbrechen lassen. Auch schenkten sie ihm jeder ein Silberstück und einen goldenen Ring.

12 Der Herr aber segnete Ijob nachher noch mehr denn vordem. Er besaß 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Joch Rinder und 1.000 Eselinnen.

13 Er hatte sieben Söhne und drei Töchter.

14 Die eine nannte er Jemima, die zweite Kezia und die dritte Keren-Happuch.

15 Im ganzen Land gab es keine Frauen, die so schön waren wie die Töchter Ijobs. Ihr Vater gab ihnen gleiches Erbteil mit ihren Brüdern.

16 Ijob lebte danach noch 140 Jahre und sah Kinder und Kindeskinder, vier Geschlechter.

17 Und Ijob starb alt und hochbetagt.

