Zerstörung der ungesetzlichen Kultstätten

1 Ein üppiger Weinstock war Israel, dessen Früchte gediehen. Doch je mehr die Zahl seiner Früchte wuchs, um so mehr Altäre stellte es auf. Je besser der Erdboden trug, um so schönere Götzensäulen errichtete es.

2 Geteilt ist ihr Herz. Nun werden sie es büßen: Ihre Altäre sollen zertrümmert, ihre Götzensäulen zerschlagen werden!

3 Dann freilich werden sie sagen: „Wir haben keinen König, weil wir den Herrn nicht gefürchtet. Aber auch ein König - was könnte der für uns tun?“

4 Sie machen nur Worte, schwören trugvolle Eide, schließen Bündnisse ab: Wie Giftkraut in den Ackerfurchen ist das Recht.

5 Um den Stier von Bet-Awen tragen Sorge die Einwohner von Samaria. Ja, sein Volk trauert um ihn. Es zittern für ihn seine Priester, um seinen herrlichen Schatz, weil er weg von ihm wandert.

6 Auch ihn schleppt man nach Assur fort als ein Geschenk für den Großen König. Schmach wird sich Efraim holen. Zuschanden wird Israel an seinen Plänen.

7 Vernichtet wird Samaria. Wie ein Holzstück auf dem Wasser treibt fort sein König.

8 Verwüstet werden die Unheilshöhen, Israels Sünde. Dorn und Distel wuchern auf ihren Altären. Zu den Bergen werden sie sagen: „Bedeckt uns!“, „Fallt über uns!“ zu den Hügeln.

Strafe für den gesetzwidrigen Stierdienst

9 „Seit Gibeas Tagen währt Israels Sünde. Dort sind sie mir treulos geworden. Soll sie bis Gibea hin nicht der Krieg gegen die Rotte der Frevler verfolgen?

10 So komme ich und züchtige sie. Völker sammeln sich gegen sie, wenn ich ob ihrer doppelten Schuld sie strafe.

11 Efraim war ein gelehriges Rind, willig zum Dreschen. Darum lege ich auf seinen schönen Nacken das Joch und spanne Efraim ein. Juda soll pflügen, Jakob soll eggen!

12 Sät in Gerechtigkeit ein, erntete in Liebe! Brecht Neuland auf! Denn es ist Zeit, zu suchen den Herrn, dass er komme und Gerechtigkeit regnen lasse über euch.

13 Ihr habt Frevel gesät, Unheil geerntet, die Frucht der Lüge gegessen. - Magst du auch deinen Wagen vertrauen, deinen vielen Kriegern,

14 so wird doch Kriegslärm ertönen in deinen Städten. All deine Festungen werden zerstört, so wie Schalman am Tag der Schlacht Bet-Arbeel zerstörte. Zerschmettert werden die Mütter samt ihren Kindern.

15 Solches tat Bet-El euch an. Ob eurer abscheulichen Bosheit wird Israels König bald völlig vernichtet.“

