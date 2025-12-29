Schöningh’sche Bibel

1 Verwüstet wird Samaria, weil es sich widersetzte seinem Gott: Durch das Schwert werden sie fallen. Zerschmettert werden ihre Kinder, aufgeschlitzt ihre Schwangeren.

>Bekehrt euch zum Herrn!<

2 Israel, bekehre dich zum Herrn, deinem Gott! Durch die eigene Schuld kamst du zu Fall.

3 Nehmt mit euch Worte der Reue! Bekehrt euch zum Herrn und fleht zu ihm: „Nimm weg alle Schuld und laß dich versöhnen! So wollen wir dir darbringen den Lobpreis unserer Lippen.

4 Unser Helfer soll Assur nicht sein! Auf Pferden wollen wir nicht mehr reiten und nicht mehr >Unser Gott!< zum Werk unserer Hände sagen; denn bei dir findet die Waise Erbarmen.“

>Ich will für Israel sein wie der Tau. . .<

5 „Von ihrem Abfall will ich sie heilen und herzlich sie lieben; denn mein Groll ist von ihnen gewichen.

6 Ich will für Israel sein wie der Tau. Blühen soll es wie die Lilie, Wurzel schlagen wie des Libanon Zedern!

7 Ausbreiten sollen sich seine Schößlinge! Wie des Ölbaums soll sein seine Pracht, wie vom Libanon sein Duft!

8 Dann sollen sie wieder in meinem Schatten wohnen, Getreide anbauen und wie der Weinstock blühen! Sie werden berühmt sein wie des Libanon Wein.

9 Was hat dann Efraim noch mit den Götzen zu schaffen? Ich allein erhöre ihn dann und schaue auf ihn nieder. Wie eine immergrüne Zypresse bin ich für ihn; an mir findet er reiche Frucht.“

Nachwort

10 Wer ist so klug, dies einzusehen? So weise, dass er es begreift? Gerade sind die Wege des Herrn. Gerechte wandeln auf ihnen. Doch die Frevler kommen auf ihnen zu Fall.

