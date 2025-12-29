Schöningh’sche Bibel

Die treulose Frau - Sinnbild für das treulose Volk

1 Hierauf sprach der Herr weiter zu mir: „Geh, liebe eine Frau, die sich von einem anderen lieben läßt und Ehebruch treibt, gleichwie der Herr die Söhne Israels liebt, während sie fremden Göttern anhangen und nach Traubenkuchen gieren!“

2 Da kaufte ich mir eine Frau um fünfzehn Silberschekel und um anderthalb Hómer Gerste.

3 Dann sagte ich zu ihr: „Lange Zeit sollst du gefangen leben, damit du nichts Böses treibst und dich mit anderen Männern nicht abgibst. Auch ich lasse mich nicht mit dir ein.“

4 Denn lange Zeit werden die Israeliten gefangen sein ohne König, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Steinmale, ohne Efod und ohne Terafim.

5 Doch danach werden sich die Israeliten bekehren und den Herrn, ihren Gott, und David, ihren König, suchen und sich voll Ehrfurcht dem Herrn unterwerfen und sein Heil umfangen am Ende der Zeiten.„

