Schöningh’sche Bibel

Die Verderbnis der einflußreichen Kreise

Anklage gegen Priester, Volksversammlung und Königshaus

1 Hört es, ihr Priester! Merk auf, Haus Israel! Haus des Königs, vernimm es! Denn ihr seid die Hüter des Rechts: Ihr seid für Mizpa zur Schlinge geworden, zum Fangnetz ausgespannt auf dem Tabor.

2 In Schittim gruben sie ein Grube. Eine Zuchtrute will ich aber sein für sie alle.

3 Efraim kenne ich wohl, und Israel ist vor mir nicht verborgen. Denn eben noch, Efraim, hast du den Götzen gedient, Israel hat sich besudelt.

4 Ihre Taten lassen nicht zu, dass sie umkehren zu ihrem Gott, weil der Geist der Hurerei in ihnen herrscht und sie nichts wissen wollen vom Herrn.

5 Israels Stolz muß sich beugen vor ihm. Israel und Efraim fallen durch eigne Schuld. Auch Juda kommt mit ihnen zu Fall.

6 Wohl kommen sie mit ihren Schafen und Rindern, zu suchen den Herrn, doch sie finden ihn nicht. Er ist fort von ihnen.

7 Weil sie dem Herrn die Treue gebrochen und Bastardkinder geboren, soll nun der Feind sie mitsamt ihren Äckern verzehren.

Israels und Judas glaubenslose Politik

8 Zu Gibea stoßt ins Horn, zu Rama in die Trompete! Kriegsgeschrei erhebt zu Bet-Awen! Schreckt Benjamin auf!

9 Zur Wüste wird Efraim werden am Tag der Bestrafung. Was fest beschlossen ist gegen Israels Stämme, tue ich kund.

10 Wie Menschen, die Grenzsteine verrücken, sind Judas Fürsten geworden. Über sie will ich ausgießen wie Wasser meinen Grimm.

11 Geknechtet ist Efraim, gebrochen sein Recht, weil es so willig dem Nichts gedient.

12 Wie eine Motte bin ich für Efraim, wie Wurmfraß für Judas Haus.

13 Als Efraim seine Krankheit verspürte und Juda seine eiternde Wunde, ist Efraim nach Assur gelaufen, zum Großkönig sandte Juda. Doch der vermag euch keine Genesung zu bringen noch zu heilen eure eiternde Wunde.

14 Denn wie ein Löwe bin ich für Efraim, wie ein Jungleu für Judas Haus. Ich, ich zerreiße und gehe davon. Ich schleppe weg. - Retten kann keiner.

15 Ich gehe und kehre zu meiner Stätte zurück, bis dass sie erschrocken mein Angesicht suchen. Sie werden mich suchen in ihrer Not.

