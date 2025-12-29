Jeremia 19

Schöningh’sche Bibel

Der zerschlagene Krug

1 So sprach der Herr: „Geh, kaufe dir einen irdenen Krug! Nimm einige Ältesten des Volkes und der Priester mit dir!

2 Geh hinaus in das Ben Hinnom-Tal, das vor dem Scherbentor liegt, und verkünde dort die Worte, die ich dir sagen werden!

3 Sprich: Hört das Wort des Herrn, Könige Judas, Bewohner von Jerusalem! So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: >Seht, ich bringe Unheil über diesen Ort, dass jedem, der davon hört, die Ohren gellen,

4 weil sie mich verließen, diese Stätte entehrten, fremden Göttern an ihr opferten, von denen weder sie noch ihre Väter noch die Könige Judas wußten, und weil sie diesen Ort mit dem Blut Unschuldiger anfüllten,

5 Baalshöhen errichteten, um ihre Kinder als Opfer für den Baal zu verbrennen, was ich nie befohlen, nie geboten habe, was mir nie in den Sinn kam.

6 Darum seht, es werden Tage kommen“, - Spruch des Herrn - „da wird man diese Stätte nicht mehr >Tofet< und >Ben-Hinnom-Tal<, sondern >Würgetal< nennen.

7 Da werde ich an diesem Ort die Weisheit Judas und Jerusalems zunichte machen, sie vor ihren Feinden durch das Schwert fallen lassen, durch die Hand derer, die ihnen nach dem Leben trachten. Ihre Leichen gebe ich den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes zum Fraß.

8 Ich mache diese Stadt zum Entsetzen und Spott. Jeder, der vorübergeht, wird sich entsetzen und spotten ob all ihrer Schläge.

9 Ich speise sie mit dem Fleisch ihrer Söhne und mit dem Fleisch ihrer Töchter. Einer wird das Fleisch des anderen essen in der Not und Bedrängnis, in die ihre Feinde und alle, die ihnen nach dem Leben trachten, sie bringen werden.<

10 Zerschlage den Krug vor den Augen der Männer, die mit dir gegangen sind,

11 und sage zu ihnen: So spricht der Herr der Heerscharen: >Siehe, so zerschmettere ich dieses Volk und diese Stadt, wie man ein Töpfergeschirr zerschmettert, dass man es nicht wiederherstellen kann. Das Tofet wird man als Begräbnisplatz benutzen, weil kein Platz zum Begraben mehr da ist.

12 So werde ich mit dieser Stätte verfahren< - Spruch des Herrn - >und mit ihren Bewohnern: Ich werde diese Stadt zu einem Tofet machen.

13 Die Häuser Jerusalems und die Häuser der Könige von Juda sollen unrein werden wie die Stätte des Tofet, alle Häuser, auf deren Dächern sie dem ganzen Heer des Himmels Rauchopfer darbrachten und fremden Göttern Trankopfer spendeten.<“

Strafandrohung im Tempel

14 Als Jeremia vom Tofet zurückkam, wohin ihn der Herr zur prophetischen Verkündigung gesandt hatte, trat er in den Vorhof des Hauses des Herrn und sprach zum ganzen Volk:

15 „So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: >Seht, ich will über diese Stadt und über all ihre Tochterstädte all das Unheil kommen lassen, das ich ihr angedroht habe; denn halsstarrig sind sie und hören nicht meine Worte.<“

