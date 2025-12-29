Jeremia 28

Schöningh’sche Bibel

Das falsche Prophet Hananja

Falsche Weissagung des Hananja

1 In jenem Jahr, im Anfang der Regierung Zidkijas, des Königs von Juda, im vierten Jahr, im fünften Monat, sagte zu mir der Prophet Hananja, der Sohn Asurs aus Gibeon, im Haus des Herrn in Gegenwart der Priester und des ganzen Volkes:

2 „So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: >Ich zerbreche das Joch des Königs von Babel.

3 Noch zwei Jahre, dann bringe ich an diesen Ort zurück alle Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezzar, der König von Babel, von diesem Ort weggenommen und nach Babel gebracht hat.

4 Auch Jojachin, den Sohn Jojakims, den König von Juda, und alle Gefangenen von Juda die nach Babel gekommen sind, werde ich an diese Stätte zurückbringen<, - Spruch des Herrn. - >Denn ich zerbreche das Joch des Königs von Babel.<“

5 Der Prophet Jeremia aber erwiderte dem Propheten Hananja in Gegenwart der Priester und des gesamten Volkes, das im Haus des Herrn stand.

6 Der Prophet Jeremia sagte: „Wahrlich, der Herr gebe es! Der Herr lasse dein Wort, das du verkündet hast, in Erfüllung gehen! Er bringe die Geräte des Hauses des Herrn und alle Gefangenen aus Babel an diese Stätte zurück!

7 Doch höre dieses Wort, das ich dir und dem ganzen Volk in die Ohren rufe!

8 Die Propheten, die vor mir und vor dir von alters her waren, weissagten mächtigen Ländern und großen Reichen Krieg, Hunger und Pest.

9 Wo ein Prophet aber Glück weissagt, wird man erst, wenn das prophetische Wort eintrifft, erkennen, dass der Herr den Propheten in Wahrheit gesandt hat.“

10 Da nahm der Prophet Hananja das Joch vom Hals des Propheten Jeremia und zerbrach es;

11 dabei sagte Hananja in Gegenwart des ganzen Volkes: „So spricht der Herr: >Ebenso zerbreche ich das Joch Nebukadnezzars, des Königs von Babel, binnen zweier Jahre auf dem Hals aller Völker.<“ - Der Prophet Jeremia ging seines Weges.

Ankündigung des Todes des Hananja

12 Nachdem der Prophet Hananja das Joch auf dem Nacken des Propheten Jeremia zerbrochen hatte, erging das Wort des Herrn an Jeremia:

13 „Geh hin und sage zu Hananja: So spricht der Herr: >Ein Joch von Holz hast du zerbrochen, aber ein Joch von Eisen dafür bereitet!<

14 Denn so sprich der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: >Ein Joch von Eisen lege ich um den Hals all dieser Völker; sie werden Nebukadnezzar, dem König von Babel dienstbar sein. Sogar die Tiere des Feldes will ich ihm geben.<“

15 Und der Prophet Jeremia sagte zum Propheten Hananja: „Höre, Hananja, der Herr hat dich nicht gesandt. Du verleitest dieses Volk, sein Vertrauen auf Lügen zu setzen.

16 Darum spricht der Herr: >Siehe, ich vertilge dich vom Erdboden. Noch in diesem Jahr sollst du sterben, weil du Auflehnung gegen den Herrn gepredigt hast.<“

17 Und der Prophet Hananja starb in diesem Jahr, im siebten Monat.

