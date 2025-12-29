Jeremia 29

Schöningh’sche Bibel

Jeremias Brief an die Gefangenen in Babel

Vorgeschichte

1 Folgendes ist der Wortlaut des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem aus an die noch übrigen Ältesten der Gefangenen, an die Priester, an die Propheten und an das gesamte Volk schickte, das Nebukadnezzar von Jerusalem nach Babel geführt hatte,

2 nachdem König Jojachin, die Königinmutter, die Kammerherren, die Fürsten von Juda und Jerusalem, die Schmiede und Schlosser von Jerusalem weggezogen waren,

3 durch Elasa, den Sohn Schafans, und Gemarja, den Sohn Hilkijas, die Zidkija, der König von Juda, an Nebukadnezzar, den König von Babel, nach Babel sandte:

Mahnung zur Ansiedlung in Babel

4 „So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, zu allen Gefangenen, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen.

5 >Baut Häuser und wohnt darin! Pflanzt Gärten und eßt ihre Früchte!

6 Nehmt Frauen und habt Söhne und Töchter! Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männer, damit sie Söhne und Töchter erhalten. Mehrt euch dort und vermindert euch nicht!

7 Sucht das Wohlergehen der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn; denn ihr Wohlergehen ist euer Wohlergehen.<

8 Denn so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: >lasst euch nicht betören von euren Propheten, die unter euch sind, und von euren Wahrsagern! Schenkt euren Träumern, die ihr selbst träumen heißt, kein Gehör!

9 Denn Erlogenes weissagen sie euch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt<, - Spruch des Herrn.

Rettung und Heimkehr

10 Vielmehr so spricht der Herr: >Erst wenn volle siebzig Jahre für Babel dahingegangen sind, suche ich euch heim und lasse mein Heilswort an euch in Erfüllung gehen und bringe euch an diesen Ort zurück.

11 Ich weiß ja wohl, welche Gedanken ich über euch hege< - Spruch des Herrn -: >Es sind Ratschlüsse zum Heil und nicht zum Unheil, euch eine hoffnungsvolle Zukunft zu gewähren.

12 Wenn ihr mich anruft und hingeht und zu mir betet, will ich euch erhören.

13 Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, sucht mich von ganzem Herzen,

14 so lasse ich mich von euch finden<, - Spruch des Herrn. - >Ich will euer Schicksal wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten her, wohin ich euch verstoßen habe, sammeln< - Spruch des Herrn - >und euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe.<

Heimsuchung der Widerspenstigen

15 Ihr aber sagt: >Der Herr hat uns in Babel Propheten erstehen lassen!<

16 Doch so spricht der Herr von dem König, der auf dem Thron Davids sitzt, und von allem Volk, das noch in dieser Stadt wohnt, euren Brüdern, die nicht mit euch in die Gefangenschaft gezogen sind:

17 so spricht der Herr der Heerscharen: >Siehe, ich entbiete gegen sie Schwert, Hunger und Pest und mache sie wie schlechte Feigen, die zu schlecht sind, als dass man sie essen könnte.

18 Ich verfolge sie mit Schwert, Hunger und Pest und mache sie zum Schreckbild für alle Reiche der Erde, zum Fluch, zum Entsetzen, zum Spott und Schimpf bei allen Völkern, wohin ich sie verstoße,

19 dafür, dass sie nicht auf meine Worte hörten<, - Spruch des Herrn - >da ich zu ihnen meine Knechte, die Propheten unaufhörlich sandte, ohne dass ihr auf sie hörtet.< - Spruch des Herrn.

20 >So hört nun das Wort des Herrn, all ihr Gefangenen, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen!<

Bestrafung falscher Propheten

21 So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, über Ahab, den Sohn Kolajas, und über Zidkija, den Sohn Maasejas, die euch in meinem Namen Erlogenes weissagen: >Siehe, ich gebe sie in die Gewalt Nebukadnezzars, des Königs von Babel. Er wird sie vor euren Augen hinrichten lassen.

22 Dann wird bei allen Gefangenen von Juda, die in Babel sind, das Fluchwort in Schwang kommen: >Der Herr lasse es dir ergehen wie Zidkija und Ahab, die der König von Babel im Feuer rösten ließ!<

23 Denn sie haben Böses in Israel verübt und mit den Frauen ihrer Freunde Ehebruch getrieben und in meinem Namen Lügenworte verkündigt, die ich sie nicht geheißen habe. Ich weiß das und bin Zeuge dafür<, - Spruch des Herrn.“

24 Zu Schemaja aus Nehelam sprich:

25 „So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: >Weil du in deinem eigenen Namen einen Brief an das ganze Volk in Jerusalem und an den Priester Zefanja, den Sohn Maasejas, und an alle Priester geschickt hast des Inhalts:

26 Der Herr hat dich an Stelle des Priesters Jojada zum Priester bestellt, dass du im Haus des Herrn auf jeden verrückten Weissager achtgibst und ihn in Block und Halseisen legst.

27 Nun, warum schreitest du nicht gegen Jeremia aus Anatot ein, der euch weissagt?

28 Hat er doch an uns in Babel eine Botschaft geschickt des Inhalts: Es wird noch lange dauern! Baut Häuser und wohnt darin, legt Gärten an und genießt ihre Früchte!<“

29 Der Priester Zefanja las diesen Brief dem Propheten Jeremia selbst vor.

30 Da erging das Wort des Herrn an Jeremia:

31 „Schicke allen Gefangenen folgende Botschaft: >So spricht der Herr von Schemaja aus Nehelam: Weil Schemaja euch weissagt, obwohl ich ihn nicht gesandt habe, und euch verleitet, auf Lügen zu vertrauen<,

32 darum spricht der Herr: >Siehe, ich werde Schemaja aus Nehelam und seine Nachkommen heimsuchen. Es soll ihm keiner unter diesem Volk verbleiben und das Glück erleben, das ich meinem Volk bereiten werde<, - Spruch des Herrn. - >Denn er hat Auflehnung gegen den Herrn gepredigt.<“

