Jeremia 41

Schöningh’sche Bibel

1 Im selben Monat kam Jischmael, der Sohn Netanjas, des Sohnes Elischamas, aus königlichem Geschlecht, und die Großen des Königs mit zehn Männern zu Gedalja, dem Sohn Ahikams, nach Mizpa. Während sie dort zusammen in Mizpa speisten,

2 erhob sich Jischmael, der Sohn Netanjas, mit den zehn Männern, die bei ihm waren. Sie erschlugen Gedalja, den Sohn Ahikams, des Sohnes Schafans, mit dem Schwert. So tötete er den, den der König von Babel über das Land gesetzt hatte.

3 Auch alle Judäer, die bei Gedalja in Mizpa waren, und die Chaldäer, die sich dort als Krieger befanden, ließ Jischmael töten.

Jischmaels Überfall auf Pilger

4 Am zweiten Tag nach der Ermordung Gedaljas, als noch niemand davon wußte,

5 kamen Leute aus Sichem. Schilo und Samaria, achtzig an der Zahl, mit geschorenen Bärten, zerrissenen Kleidern und eingeritzter Haut, mit Opfergaben und Weihrauch in ihren Händen, um sie zum Haus des Herrn zu bringen.

6 Da ging Jischmael, der Sohn Netanjas, ihnen von Mizpa aus weinend entgegen. Als er sie traf, lud er sie ein: „Kommt zu Gedalja, dem Sohn Ahikams!“

7 Als sie aber in das Innere der Stadt gekommen waren, metzelte Jischmael, der Sohn Netanjas, sie nieder und warf sie in die Zisterne, er und die Männer, die bei ihm waren.

8 Unter den achtzig befanden sich zehn Männer, die sagten zu Jischmael: „Töte uns nicht, wir besitzen auf dem Feld verborgene Vorräte an Weizen, Gerste, Öl und Honig.“ Da sah er davon ab, sie wie ihre Gefährten zu töten.

9 Die Zisterne, in die Jischmael die Leichen der von ihm erschlagenen Männer warf, war eine große Zisterne, jene, die König Asa im Krieg gegen Bascha, den König von Israel, hatte anlegen lassen. Diese füllte Jischmael, der Sohn Netanjas, mit den Erschlagenen.

10 Hierauf führte Jischmael den ganzen Rest der Bevölkerung von Mizpa weg, die königlichen Prinzessinnen und das ganze Volk, das in Mizpa zurückgeblieben war, über die Nebusaradan, der Befehlshaber der Leibwache, Gedalja, den Sohn Ahikams, gesetzt hatte. Jischmael, der Sohn Netanjas, führte sie mit und machte sich auf, um zu den Ammonitern überzugehen.

Befreiung der Gefangenen

11 Als Johanan, der Sohn Kareachs, und alle Truppenführer, die bei ihm waren, von dem Unheil erfuhren, das Jischmael, der Sohn Netanjas, angestiftet hatte,

12 nahmen sie alle Leute mit sich und zogen aus, um mit Jischmael, dem Sohn Netanjas, zu kämpfen. Sie trafen ihn am großen Wasser bei Gibeon.

13 Als nun all die Leute, die bei Jischmael waren, Johanan, den Sohn Kareachs und alle Truppenführer, die bei ihm waren, erblickten, freuten sie sich.

14 Alle Leute, die Jischmael von Mizpa mitgenommen hatte, kehrten um und gingen wieder zu Johanan, dem Sohn Kareachs, über.

15 Jischmael, der Sohn Netanjas, entkam Johanan mit acht Männern und begab sich zu den Ammonitern.

16 Nun übernahm Johanan, der Sohn Kareachs, mit allen Truppenführern, die bei ihm waren, den ganzen Rest des Volkes, den Jischmael, der Sohn Netanjas, nach der Ermordung Gedaljas, des Sohnes Ahikams, von Mizpa weggeführt hatte, Männer, Krieger, Frauen und Kinder sowie Kämmerer. Diese brachte er von Gibeon zurück.

17 Sie brachen auf und machten in der Herberge des Kimham, die seitlich von Betlehem liegt, halt in der Absicht, nach Ägypten zu ziehen.

18 Sie fürchteten sich nämlich vor den Chaldäern, weil Jischmael, der Sohn Netanjas, Gedalja, den Sohn Ahikams, den der König von Babel über das Land gesetzt hatte, ermordet hatte.

© Christoph Wollek