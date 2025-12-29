Jeremia 43

Schöningh’sche Bibel

Ungehorsam des Volkes

1 Als Jeremia dem gesamten Volk alle Worte des Herrn, ihres Gottes, verkündet hatte, die ihm der Herr, ihr Gott, aufgetragen hatte - alle oben angeführten Worte -,

2 sagten Asarja, der Sohn Hoschajas und Johanan, der Sohn Kareachs, und alle übrigen ungehorsamen Männer zu Jeremia: „Du redest Lüge; der Herr, unser Gott, hat dich nicht mit der Weisung gesandt: >Ihr sollt nicht nach Ägypten ziehen, um euch dort niederzulassen<,

3 sondern Baruch, der Sohn Nerijas, hat dich gegen und aufgehetzt, um uns in die Gewalt der Chaldäer zu überliefern, dass man uns töte oder uns nach Babel in die Verbannung führe.“

Die Auswanderung nach Ägypten

4 Johanan, der Sohn Kareachs, und alle Truppenführer und alles Volk hörten nicht auf die Weisung des Herrn, im Land Juda zu bleiben,

5 sondern Johanan, der Sohn Kareachs, und alle Truppenführer nahmen den ganzen Rest Judas, der aus all den Völkern, wohin sie sich zerstreut hatten, zurückgekehrt war, um im Land Juda zu bleiben,

6 die Männer, Frauen und Kinder, die Prinzessinnen und alle anderen Leute, die Nebusaradan, der Befehlshaber der Leibwache, bei Gedalja, dem Sohn Ahikams, des Sohnes Schafans, zurückgelassen hatte, auch den Propheten Jeremia und Baruch, den Sohn Nerijas.

7 Sie zogen nach Ägypten, ohne auf die Weisung des Herrn zu hören, und kamen nach Tachpanhes.

Weissagung des Sieges Nebukadnezzars über Ägypten

8 In Tachpanhes erging das Wort des Herrn an Jeremia:

9 „Hole große Steine herbei und grabe sie in Gegenwart judäischer Männer in den Ziegelsteinboden am Eingang zum Haus des Pharao in Tachpanhes ein

10 und sage zu ihnen: So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: >Siehe, ich will meinen Knecht Nebukadnezzar, den König von Babel, kommen lassen und seinen Thron auf diese Steine setzen, die du eingegraben hast. Er wird seinen Baldachin darüber aufschlagen.

11 Er wird kommen und Ägypten schlagen: was für die Pest bestimmt ist, mit der Pest, was für die Gefangenschaft bestimmt ist, mit Gefangenschaft, was für das Schwert bestimmt ist, mit dem Schwert.

12 Er wird Feuer an die Tempel der Götter Ägyptens legen und ihren Wohnsitz verbrennen. Er wird Ägypten säubern, wie der Hirt sein Gewand von Ungeziefer säubert, und es dann unbehelligt verlassen.

13 Er wird die Steinsäulen des Sonnentempels in Ägypten zerbrechen und die Göttertempel Ägyptens in Brand stecken.<“

© Christoph Wollek