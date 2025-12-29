Jeremia 44

Schöningh’sche Bibel

Tadel des Götzendienstes der Juden

1 Dies ist das Wort, das an Jeremia erging für alle Judäer, die in Ägypten wohnten, die sich in Migdol, in Tachpanhes, in Memfis und im Land Patros niedergelassen hatten:

2 „So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: >Ihr selbst habt all das Unheil gesehen, das ich über Jerusalem und alle Städte Judas habe kommen lassen. Seht, sie sind bis heute verwüstet, und niemand wohnt darin

3 wegen ihrer Bosheit, die sie mir zum Schmerz verübt haben, indem sie hingingen und fremden Göttern, die weder sie, noch ihr, noch eure Väter kannten, räucherten und dienten.

4 Ich hatte doch alle meine Knechte, die Propheten, unaufhörlich zu euch gesandt, dass sie mahnten: Verübt nicht solche Greuel, die ich hasse!

5 Sie aber haben nicht gehört und mir kein Gehör geschenkt, dass sie von ihrer Bosheit abgelassen und nicht mehr anderen Göttern geräuchert hätten.

6 So ergoß sich mein Grimm und Zorn und wütete in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems. Sie wurden zur Trümmerstätte und zur Einöde, wie es heutigentags noch der Fall ist.<

7 Nun, so spricht der Herr, der Gott der Heerscharen, der Gott Israels: >Warum tut ihr euch selbst so großes Unheil an? Ihr rottet euch aus Juda aus, Mann und Frau, Kind und Säugling, so dass kein Rest mehr von euch übrigbleibt.

8 Ihr reizt mich durch die Werke eurer Hände, indem ihr in Ägypten, wohin ihr gezogen seid, um euch dort niederzulassen, anderen Göttern räuchert. So rottet ihr euch selbst aus und werdet zu Fluch und Schimpf allen Völkern der Erde.

9 Habt ihr die Missetaten eurer Väter vergessen und die Missetaten der Könige von Juda, die Missetaten seiner Fürsten, eure Missetaten und die Missetaten eurer Frauen, die sie im Land Juda und auf den Gassen Jerusalems verübt haben?

10 Sie gehen bis heute noch nicht in sich, fürchten sich nicht und wandeln nicht nach meinem Gesetz und meinen Satzungen, die ich euch und euren Vätern vorgeschrieben habe.<

11 Darum spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: >Siehe, ich richte mein Antlitz gegen euch zum Unheil, um ganz Juda auszurotten.

12 Ich raffe den Rest von Juda weg, der sich nach Ägypten gewandt hat und dorthin zog und sich dort ansiedelte. Sie werden alle in Ägypten aufgerieben werden, durchs Schwert fallen, durch Hunger umkommen, vom Kleinsten bis zum Größten. Durch Schwert und Hunger sollen sie zu Tode kommen und sollen zum Fluch und zum Entsetzen, zum Spott und zum Schimpf werden.

13 Ich will sie heimsuchen, die sich im Land Ägypten niedergelassen haben, wie ich Jerusalem durch Schwert, Hunger und Pest heimgesucht habe.

14 Keiner von dem Rest Judas, die nach Ägypten gekommen sind, um sich dort niederzulassen, wird entrinnen oder entkommen und ins Land Juda zurückkehren, obwohl sie sich nach der Rückkehr sehnen, um dort wieder zu wohnen. Wahrlich, sie werden nicht zurückkehren außer wenigen Flüchtlingen.<“

Trotzige Antwort des Volkes

15 Alle Männer, die wußten, dass ihre Frauen anderen Göttern Rauchopfer darbrachten, und alle Frauen, die in großer Zahl dabeistanden, sowie alles andere Volk, das in Ägypten in Patros wohnte, antworteten Jeremia:

16 „Dem, was du uns da im Namen des Herrn verkündet hast, werden wir nicht gehorchen.

17 Wir werden unser Versprechen, das wir mit eigenem Mund gegeben haben, genau erfüllen, nämlich der Himmelskönigin Rauchopfer darzubringen und ihr Trankopfer zu spenden, wie wir und unsere Väter, unsere Könige und Fürsten in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems getan haben. Damals hatten wir Brot, uns satt zu essen. Es ging uns gut, und wir erlebten kein Unglück.

18 Seitdem wir aber aufgehört haben, der Himmelskönigin Rauchopfer darzubringen und ihr Trankopfer zu spenden, leiden wir Mangel an allem und werden durch Schwert und Hunger aufgerieben.“

19 Die Frauen aber sagten: „Wenn wir der Himmelskönigin Rauchopfer darbringen und ihr Trankopfer spenden, geschieht es etwa ohne Willen und Wissen unserer Männer, dass wir ihr Opferkuchen nach ihrem Bild bereiten und ihr Trankopfer spenden?“

Antwort des Propheten

20 Jeremia gab dem ganzen Volk, den Männern und Frauen und allen Leuten, die ihm entgegnet hatten, zur Antwort:

21 „Ist es nicht gerade das Opfer gewesen, dass ihr in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems, ihr und eure Väter, eure Könige und eure Fürsten samt dem Volk des Landes dargebracht habt, dessen der Herr gedachte und das ihm ans Herz griff?

22 Der Herr konnte euer böses Tun und die Frevel, die ihr verübt habt, nicht länger ertragen, und so ward euer Land zur Trümmerstätte, zum Entsetzen und zum Fluch. Niemand wohnt mehr darin bis auf den heutigen Tag.

23 Weil ihr geopfert und gegen den Herrn gesündigt, weil ihr auf die Stimme des Herrn nicht gehört und euren Wandel nicht nach seinem Gesetz und seinen Satzungen und Geboten gerichtet habt, deshalb ist dieses Unglück über euch hereingebrochen, wie es heute ist.“

24 Jeremia sprach weiter zu dem gesamten Volk und zu allen Frauen: „Hört das Wort des Herrn, ganz Juda, das im Land Ägypten wohnt:

25 So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: >Was ihr und eure Frauen mit eigenem Mund gelobt habt, führt ihr mit eigenen Händen aus. Ihr sagt: Wir müssen unsere Gelübde halten, die wir gemacht haben; wir müssen der Himmelskönigin Rauchopfer darbringen und ihr Trankopfer spenden. Haltet nur eure Gelübde und führt sie getreulich aus!<

Androhung des völligen Untergangs

26 Darum hört das Wort des Herrn, ganz Juda, die ihr in Ägypten weilt: >Wahrlich, ich schwöre bei meinem großen Namen<, spricht der Herr: >Nicht soll ferner mein Name von irgendeinem Judäer irgendwo im Land Ägypten in den Mund genommen werden, dass einer spräche: So wahr der allmächtige Herr lebt!

27 Seht, ich wache über sie zum Unheil, nicht zum Heil. Alle Judäer, die in Ägypten sind, werden durch Schwert und Hunger bis zur Vernichtung aufgerieben werden.

28 Nur einige wenige werden es sein, die dem Schwert entrinnen und von Ägypten nach Juda zurückkehren. Alle vom Rest Judas, die nach Ägypten gezogen sind, um sich hier niederzulassen, werden erkennen, wessen Wort sich erfüllt, das meine oder das ihre.

29 Dies soll euch das Zeichen dafür sein<, - Spruch des Herrn - >dass ich euch an diesem Ort heimsuche, damit ihr erkennt, dass meine Unheilsdrohung gegen euch in Erfüllung geht:

30 So spricht der Herr. Siehe, ich gebe den Pharao Hofra, den König der Ägypter, in die Hand seiner Feinde, in die Gewalt derer, die ihm nach dem Leben trachten, wie ich Zidkija, den König von Juda, in die Hand seines Feindes Nebukadnezzar, des Königs von Babel, gegeben habe, der ihm nach dem Leben trachtete.<“

© Christoph Wollek