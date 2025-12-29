Jeremia 45

Schöningh’sche Bibel

Trost und Heil für Baruch

1 Dies ist das Wort, das der Prophet Jeremia an Baruch, den Sohn Nerijas, richtete, als er diese Reden so, wie sie Jeremia vortrug, in ein Buch geschrieben hatte, im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Joschijas, des Königs von Juda:

2 „So spricht der Herr, der Gott Israels, über dich, Baruch:

3 >Du hast gesagt: Wehe mir! Der Herr häuft Kummer um Kummer auf mich! Müde bin ich vom Seufzen und finde keine Ruhe.<

4 Sage zu ihm: So spricht der Herr: >Was ich gebaut, reiße ich nieder! Was ich gepflanzt, reiße ich aus! Das gilt für die ganze Erde.

5 Was willst du Großes verlangen für dich? Verlange es nicht! Denn siehe: Über alles Fleisch bringe ich Unheil<, - Spruch des Herrn. - >Dir aber gebe ich dein Leben als Beute an allen Orten, wohin du gehst!<“

