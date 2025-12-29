Jeremia 47

Schöningh’sche Bibel

Weissagung über die Philister

1 Dies ist das Wort des Herrn, das an den Propheten Jeremia über die Philister erging, bevor der Pharao Gaza bezwang:

2 So spricht der Herr: Wasser wallen von Norden heran, wachsen zum wogenden Strom, überfluten das Land und was es erfüllt, die Städte samt ihren Bewohnern. Laut jammern die Menschen, es heulen alle Bewohner des Landes.

3 Beim Dröhnen des Hufschlags der Hengste, beim Rasseln der Wagen, beim Rollen der Räder. Väter kümmern sich nicht um die Kinder, ihr Arm ist gelähmt

4 wegen des Tages, der gekommen, der alle Philister vernichtet, der Tyrus und Sidon des letzten Helfers beraubt. Denn der Herr vertilgt die Philister, den Rest der Küste von Kaftor.

5 In Gaza schert man sich Glatzen, vernichtet ist Aschkelon. Wie lange noch musst du dich wund ritzen, du Rest der Riesen?

6 Ach, Schwert des Herrn, wie lange noch willst du nicht rasten? In die Scheide kehre zurück! Halt ein! Bleibe still!

7 Wie sollte es rasten, da der Herr es entboten wider Aschkelon und die Küste des Meeres; er hat es dorthin entsandt.

© Christoph Wollek