Jeremia 52

Nachtrag über die Zerstörung Jerusalems und den Untergang des Reiches

König Zidkija

1 Zidkija war 21 Jahr alt, als er König wurde. Er regierte elf Jahr in Jerusalem Seine Mutter hieß Hamutal und war eine Tochter Jirmejas aus Libna.

2 Er tat, was dem Herrn mißfiel, ganz wie es Jojakim getan.

3 Infolge des Zornes des Herrn kam es mit Jerusalem und Juda so weit, dass er sie von seinem Angesicht verstieß. - Zidkija fiel vom König von Babel ab.

Die Belagerung Jerusalems

4 Im neunten Jahr seiner Regierung, am zehnten Tag des zehnten Monats, rückte Nebukadnezzar, der König von Babel, mit seiner ganzen Heeresmacht gegen Jerusalem. Man belagerte es und führte ringsum einen Wall auf.

5 Die Stadt blieb belagert bis zum elften Jahr des Königs Zidkija.

6 Am neunten Tag des vierten Monats war die Hungersnot in der Stadt drückend geworden; die Bevölkerung des Landes hatte nichts mehr zu essen.

7 Da wurde eine Bresche in die Stadtmauer gelegt. Alle Krieger ergriffen die Flucht und verließen die Stadt bei Nacht auf dem Weg durch das Tor zwischen den beiden Mauern, das am Königsgarten liegt, während die Chaldäer die Stadt umlagert hielten. Sie wandten sich der Jordanebene zu.

8 Doch die Truppen der Chaldäer jagten dem König nach und holten Zidkija in den Steppen von Jericho ein, nachdem sein ganzes Heer von ihm weg versprengt worden war.

9 Man ergriff den König und brachte ihn zum König von Babel nach Ribla im Gebiet von Hamat. Der fällte ihm das Urteil.

10 Der König von Babel ließ die Söhne Zidkijas vor dessen Augen töten.

11 Zidkija aber ließ er blenden und in Ketten legen. Dann ließ ihn der König von Babel nach Babel bringen und ihn bis zu seinem Tod in Haft halten.

Die Zerstörung Jerusalems

12 Am zehnten Tag des fünften Monats, das ist im neunzehnten Jahr des Königs Nebukadnezzar, des Königs von Babel, rückte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, der zum persönlichen Dienst des Königs von Babel gehörte, in Jerusalem ein

13 und brannte den Tempel des Herrn, den königlichen Palast und alle Häuser Jerusalems nieder. Alle bedeutenderen Gebäude ließ er in Flammen aufgehen.

14 An der Niederlegung der Mauern rings um Jerusalems beteiligten sich sämtliche chaldäischen Truppen, die dem Obersten der Leibwache unterstanden.

15 Einen Teil der geringen Leute und den Rest der Bevölkerung, der in der Stadt noch übriggeblieben war, ebenso die Überläufer, die zum König von Babel übergegangen waren, sowie den Rest der Handwerker führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, fort.

16 Einen Teil der geringen Leute des Landes aber ließ Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, als Winzer und Bauern zurück.

17 Die ehernen Säulen am Tempel des Herrn, das Gestühl und das eherne Meer im Tempel des Herrn zerschlugen die Chaldäer und schleppten alles Erz davon nach Babel.

18 Auch die Töpfe, Schaufeln, Messer, Sprengschalen, die Schalen und alle ehernen Geräte, die man beim Gottesdienst verwendete, nahmen sie weg.

19 Auch die Becken, die Pfannen, die Sprengschalen, Töpfe, Leuchter, Schalen und Becher, die alle von Gold und Silber waren, nahm der Oberste der Leibwache an sich.

20 Die beiden Säulen, das eine >Meer< [und die zwölf ehernen Rinder, die darunter waren, ] sowie das Gestühl, das König Salomo für den Tempel des Herrn hatte anfertigen lassen, das Erz all dieser Geräte war nicht zu wägen.

21 Was die Säulen anbelangt, so war die eine Säule 18 Ellen hoch, und ein Faden von 12 Ellen war nötig, um sie zu umspannen; sie war vier Finger dick und innen hohl.

22 Ein Knauf von Erz war oben darauf. Die Höhe des einen Knaufes betrug fünf Ellen. Ein Geflecht mit Granatäpfeln führte rings um den Knauf, alles aus Erz. Ebenso verhielt es sich bei der zweiten Säule und den Granatäpfeln.

23 Es waren 96 freihängende Granatäpfel; im ganzen waren 100 Granatäpfel rings um das Flechtwerk.

Die Hinrichtungen in Ribla

24 Der Oberste der Leibwache nahm den Hohenpriester Seraja sowie den zweiten Priester Zefanja und die drei Schwellenhüter mit sich.

25 Weiter nahm er aus der Stadt einen Kämmerer mit, der die Krieger befehligt hatte, und sieben Männer aus der näheren Umgebung des Königs, die sich in der Stadt befanden, ferner den Schreiber des Heeresobersten, der die Bevölkerung des Landes zum Kriegsdienst ausgehoben hatte, und sechzig Mann aus der Bevölkerung des Landes, die sich in der Stadt befanden.

26 Diese also nahm Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, und führte sie nach Ribla zum König von Babel.

27 Der König von Babel aber ließ sie hinrichten und zu Ribla im Land Hamat umbringen. So wurde Juda von seinem Heimatboden weggeführt.

28 Dies ist die Zahl der Leute, die Nebukadnezzar in die Gefangenschaft führte: im siebten Jahr 3.023 Judäer,

29 im achtzehnten Jahr Nebukadnezzars 832 Personen aus Jerusalem.

30 Im dreiundzwanzigsten Jahr Nebukadnezzars führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, von den Judäern 745 Personen in die Gefangenschaft, im ganzen 4.600 Personen.

Jojachins Begnadigung

31 Im siebenunddreißigsten Jahr der Wegführung Jojachins, des Königs von Juda, im zwölften Monat, am fünfundzwanzigsten Tag des Monats, begnadigte Ewil-Merodach, der König von Babel, im Jahr seines Regierungsantrittes König Jojachin von Juda und entließ ihn aus dem Gefängnis.

32 Er redete freundlich mit ihm und wies ihm seinen Sitz an über dem Sitz der anderen Könige, die sich bei ihm in Babel befanden.

33 Er durfte seine Gefängniskleidung ablegen und ständig bei ihm speisen, solange er lebte.

34 Sein Unterhalt, der dauernd war, wurde ihm Tag für Tag von seiten des Königs von Babel bis zu seinem Todestag, solange er lebte, zugewiesen.

