Schöningh’sche Bibel

Heilsworte in die Zukunft

Der künftige Davidssproß

1 Doch ein Reis wird sprossen aus dem Wurzelstock Isais; ein Schößling bricht hervor aus seiner Wurzel.

2 Der Geist des Herrn wird ruhen auf ihm: der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn.

3 An der Furcht des Herrn wird er sein Wohlgefallen haben. Nicht nach dem Augenschein wird er richten, nicht nach dem Hörensagen entscheiden.

4 Nein, über die Geringen wird er richten in Gerechtigkeit, Recht sprechen den Armen im Land nach Billigkeit. Er schlägt die Gewaltherren mit dem Stab seines Mundes. Mit dem Hauch seiner Lippen rafft er den Gottlosen hin.

5 Gerechtigkeit ist seiner Hüften Gürtel und Treue der Gurt seiner Lenden.

Das Friedensreich in der Endzeit

6 Dann wird der Wolf mit dem Lamm wohnen, der Panther beim Böcklein sich lagern. Kalb, Löwe und Schaf werden beisammen weiden. Ein kleiner Knabe vermag sie zu hüten.

7 Kuh und Bärin werden beisammen weiden. Ihre Jungen werden zusammen lagern. Und der Löwe frißt Stroh wie das Rind.

8 Am Schlupfloch der Natter wird spielen der Säugling. In der Schlange Höhle streckt das entwöhnte Kind seine Hand.

9 Nichts Böses, kein Unrecht wird man mehr tun auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist voll der Erkenntnis des Herrn, wie das Meer voll ist mit Wasser.

Erlösung und Bekehrung des Restes Israel

10 An jenem Tag steht der Wurzelsproß aus Isai da als ein Banner der Völker, ihn werden aufsuchen die Heiden, und seine Ruhestatt wird herrlich sein.

11 An jenem Tag wird der Allmächtige zum zweitenmal seine Hand ausstrecken, loszukaufen den Rest seines Volkes, der übriggelassen wurde von Assur und von Ägypten und von Patros, von Kusch, Elam, Schinar, von Hamat und von den Küsten des Meeres.

12 Aufpflanzen wird er ein Banner für die Völker, sammeln die Versprengten von Israel und zusammenbringen Judas Zerstreute von den vier Enden der Erde.

13 Verschwinden wird dann die Eifersucht Efraims. Judas Feinde werden vernichtet. Efraim wird Juda nicht mehr beneiden, und Juda wird Efraim nicht mehr bekämpfen.

Die Aufnahme der Heidenvölker ins Gottesreich

14 Nein, fliegen werden sie nach dem Meer auf die Schulter der Philister. Sie werden vereint ausplündern die Söhne des Ostens. Sie werden Besitz ergreifen von Edom und Moab. Die Söhne Ammons werden ihnen untertan sein.

15 Austrocknen wird der Herr Ägyptens Meereszunge und über den Eufrat in der Kraft seines Geistes schwingen seine Hand. In sieben Bäche wird er ihn zerschlagen, so dass man in Schuhen hindurchgehen kann.

16 So entsteht von Assur her eine Straße für den Rest seines Volkes, der übriggelassen wurde, wie es eine Straße für Israel gab, als es heraufzog aus dem Land Ägypten.

