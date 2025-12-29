Schöningh’sche Bibel

Das Danklied der Erlösten

1 An jenem Tag wirst du sprechen: „Ich preise dich, Herr! Denn hast du mir auch gezürnt, so hat doch dein Zorn sich gelegt, und du hast mich getröstet.

2 Siehe, Gott ist mein Heil! Voller Zuversicht bin ich und fürchte mich nicht. Denn Sieg und Lied ist mir der Herr; der Herr brachte mir Rettung!“

3 Mit Jubel werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heiles.

4 Ihr werdet sprechen an jenem Tag: „Dem Herrn lobsingt! Ruft seinen Namen an! Macht seine Taten den Völkern bekannt! Verkündet, dass erhaben sein Name!

5 Lobsingt dem Herrn; denn Großes hat er getan! Kund sei dies der ganzen Erde!

6 Jubelt und jauchzt, ihr Bewohner von Zion! Denn groß ist in eurer Mitte der Heilige Israels!“

© Christoph Wollek