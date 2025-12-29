Schöningh’sche Bibel

Über Ägypten

1 Ausspruch über Ägypten: Siehe, der Herr fährt auf rascher Wolke dahin und kommt nach Ägypten. Die Götter Ägyptens erbeben vor ihm, das Herz der Ägypter verzagt in ihrer Brust.

2 „Dann stachele ich Ägypten gegen Ägypten auf, dass sie einander bekämpfen, Bruder gegen Bruder, Nächster gegen Nächsten. Stadt gegen Stadt, Reich gegen Reich.

3 Den Ägyptern entschwindet aus ihrem Innern der Geist. Ihre Pläne verwirre ich. Götter und Totenbeschwörer befragen sie, Toten- und Wahrsagegeister.

4 Ich gebe Ägypten in die Hand eines harten Herrn. Ein grausamer König soll über sie herrschen“, - Spruch des allmächtigen Herrn der Heerscharen.

5 Das Wasser im Meer wird versiegen. Der Strom trocknet vollständig aus.

6 Gestank hauchen aus die Kanäle. Seicht und wasserlos werden die Arme des Nils: Rohr und Schilf werden welk.

7 Verschwunden ist alles Grün am Rand des Nils, verdorrt sind alle Saaten am Nil, zerstoben, entschwunden.

8 Da klagen die Fischer, und traurig sind alle, die die Angel auswerfen in den Nil. Die im Wasser das Netz ausbreiten, verschmachten.

9 Zuschanden werden die Flachsarbeiter. Die Hechler und Weber erblassen.

10 Wie zerschlagen sind die Aufseher, alle Lohnarbeiter bekümmerten Sinnes.

11 Eitle Toren sind die Fürsten von Zoan. Dumme Räte sind des Pharaos weise Berater. Wie mögt ihr zum Pharao sprechen: „Ich gehöre zur Zunft der Weisen, zum Rat der Alten!“?

12 Wo sind sie nun, deine Weisen? Sie mögen dir kundtun und sagen, was der Herr der Heerscharen über Ägypten beschloß.

13 Als Toren stehen da die Fürsten von Zoan. Getäuscht sind die Fürsten von Memfis. Seine Gaufürsten haben Ägypten irregeführt.

14 Der Herr hat in sie gesenkt den Geist der Verkehrtheit, so dass sie irreführen Ägypten bei all seinem Tun, dass es wie ein Trunkener taumelt in seinem Gespei.

15 So wird Ägypten kein Werk mehr vollbringen, weder Kopf noch Schwanz, weder Palme noch Binse.

16 An jenem Tag sind die Ägypter Weibern gleich, zitternd und bebend vor der Hand, die der Herr der Heerscharen gegen sie schwingt.

17 Judas Land wird zum Schrecken sein für Ägypten. Sooft man es ihm erwähnt, gerät es in Angst ob des Ratschlusses, den der Herr der Heerscharen gegen es faßte.

Ägyptens Bekehrung

18 An jenem Tag wird es fünf Städte im Land Ägypten geben, die die Sprache Kanaans reden und dem Herrn der Heerscharen dienen. Eine von ihnen heißt Ir-Heres (Sonnenstadt).

19 An jenem Tag wird es einen Altar des Herrn mitten im Land Ägypten geben und eine Denksäule des Herrn an seiner Grenze.

20 Dies wird dem Herrn der Heerscharen zum Zeichen und Zeugnis sein im Land Ägypten. Wenn sie zum Herrn vor Bedrängern rufen, wird er ihnen einen Helfer senden, der für sie streitet und sie errettet.

21 Kundtun wird sich der Herr den Ägyptern, und die Ägypter werden den Herrn erkennen an jenem Tag und dem Herrn Schlacht- und Speiseopfer darbringen und Gelübde ablegen und sie erfüllen.

22 Der Herr wird mit heilsamem Schlag die Ägypter schlagen. Dann werden sie sich bekehren zum Herrn, und er läßt sich von ihnen erbitten und heilt sie.

Der messianische Friedensbund zwischen Assyrien, Ägypten und Israel

23 An jenem Tag wird eine gebahnte Straße von Ägypten nach Assur führen. Auf ihr verkehrt Assur mit Ägypten und Ägypten mit Assur. Ägypten dient mit Assur vereint dem Herrn.

24 An jenem Tag wird Israel der dritte im Bund sein mit Ägypten und Assur, als ein Segen auf Erden,

25 indem der Herr der Heerscharen sie segnet mit diesen Worten: „Gesegnet sei Ägypten, mein Volk, und Assur, das Werk meiner Hände, und Israel, mein Erbbesitz!“

© Christoph Wollek