Schöningh’sche Bibel

Die Wegführung der Ägypter und Kuschiter durch die Assyrer

1 Es war in dem Jahr, da der Oberfeldherr, den König Sargon von Assur gesandt hatte, nach Aschdod kam, es belagerte und einnahm.

2 Zu dieser Zeit sagte der Herr zu Jesaja, dem Sohn des Amoz: „Auf, löse das Sacktuch von deinen Hüften und streife die Sandalen von den Füßen!“ - Er tat so und ging ohne Obergewand und barfuß einher.

3 Da sprach der Herr: „So wie mein Knecht Jesaja ohne Obergewand und barfuß drei Jahre schon einhergeht als Zeichen und Vorbedeutung gegen Ägypten und Kusch,

4 so wird der König von Assur die Gefangenen von Ägypten und die Verbannten von Kusch, jung und alt, ohne Obergewand und barfuß in beschämender Blöße wegführen zur Schmach für Ägypten.

5 Dann wird man bestürzt und enttäuscht sein, weil man nach Kusch schaute und auf Ägypten stolz war.

6 Die Bewohner der Küste werden an jenem Tag sagen: >Siehe, so ist es denen ergangen, nach denen wir schauten, um uns vor dem König von Assur zu retten! Wie sollen wir da entrinnen?<“

