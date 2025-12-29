Schöningh’sche Bibel

Das Strafgericht über Babel

1 Ausspruch über die >Meereswüste<: Wie Stürme hinbrausen im Südland, so kommt es aus der Wüste, aus fruchtbarem Land.

2 Eine schreckliche Vision ward mir zuteil: „Der Räuber raubt. Der Verwüster verwüstet. Steige herauf, Elam! Belagere, Medien! Ein Ende mache ich allem Seufzen über Babel.“

3 Darum sind voll Krampf meine Hüften. Wehen fassen mich wie die Wehen der Gebärenden. Ich bin betäubt von dem, was ich höre. Ich bin bestürzt von dem, was ich sehe.

4 Wirr pocht mir das Herz, Entsetzen erfaßt mich. Die Dämmerstunde, die ich ersehnte, hat er zum Schrecken mir gemacht.

5 Man rüstet den Tisch, man breitet die Decke. Man ißt und trinkt. „Auf Fürsten, salbt nun den Schild!“

6 Denn so hat der Allmächtige zu mir gesprochen: „Geh, stelle den Späher auf! Was er sieht, soll er künden!

7 Sieht er Reiter, Pferdegespanne, einen Zug von Eseln, einen Zug von Kamelen, so horche er genau und gespannt!“

8 Der rief nun: „Auf der Warte, Allmächtiger, stehe ich beständig bei Tag. Auf meiner Warte stelle ich mich auf alle Nächte.

9 Siehe da, es kommt ein Zug berittener Männer und Pferdegespanne.“ - Er hob an und sprach: „Gefallen, gefallen ist Babel. Zu Boden geschmettert sind all deine Götzenbilder.“

10 O mein zermalmtes, zerdroschenes Volk! Was ich vernommen vom Herrn der Heerscharen, von Israels Gott, habe ich euch verkündet.

Über Edom

11 Ausspruch über Edom: Aus Seïr ruft man mir zu: „Wächter, wie weit ist die Nacht? Wächter, wie weit ist die Nacht?“

12 Der Wächter spricht: „Der Morgen kommt - und auch die Nacht. Wenn ihr fragen wollt, fragt! Kommt nur wieder!“

Über Arabien

13 Ausspruch über Arabien: Bleibt am Abend im Wald, Karawanen von Dedan!

14 Bringt den Durstigen Wasser entgegen, Bewohner von Tema! Reicht Speise den Flüchtigen!

15 Denn vor Schwertern sind sie geflohen, vor dem gezückten Schwert, vor dem gespannten Bogen, vor der Wucht der Schlacht.

16 Denn so hat der Allmächtige zu mir gesprochen: „Noch ein Jahr gleich den Jahren des Söldners, und aus ist es mit aller Herrlichkeit Kedars.

17 Der Rest der Bogenschützen von Kedars Söhnen wird gering sein an Zahl. Denn so hat der Herr, Israels Gott, gesprochen.“

© Christoph Wollek