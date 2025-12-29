Schöningh’sche Bibel

Das Gericht über Tyrus und Sidon

1 Ausspruch über Tyrus: Heult, ihr Tarschisch-Schiffe! Denn es herrscht Verwüstung. Kein Haus, keine Heimkehr mehr! Aus dem Land der Kittäer ist ihnen Kunde gekommen.

2 Verstummt, ihr Bewohner der Küste! Kaufleute Sidons, deren Boten das Meer durchfahren.

3 Auf dem großen Wasser kam die Saat Sihors, die Ernte des Nils, nach Sidon, und die Stadt wurde zum Markt der Völker.

4 Schäme dich, Sidon! Denn zu dir spricht das Meer, die Feste des Meeres: „Ich lag nicht in Wehen, noch habe ich geboren. Ich zog weder Jünglinge groß, noch brachte ich Jungfrauen empor.“

5 Wenn nach Ägypten die Kunde dringt, werden sie beben wie bei der Nachricht über Tyrus.

6 Fahrt nach Tarschisch hinüber! Heult, ihr Bewohner der Küste!

7 Ist dies eure fröhliche Stadt, deren Ursprung liegt in den Tagen der Urzeit? - deren Füße sie in die Ferne trugen, um sich dort anzusiedeln?

8 Wer hat solches verhängt über Tyrus, das Kronen verteilte, deren Kaufleute Fürsten, deren Händler die Vornehmsten waren auf Erden?

9 Der Herr der Heerscharen hat es verhängt, zu schänden jeglichen stolzen Prunk, zu demütigen alle Vornehmen auf Erden.

10 Überströme dein Land [wie der Nil] , Tochter Tarschisch; es ist kein Hafen mehr da!

11 Der Herr hat seine Hand ausgestreckt gegen das Meer, hat Königreiche erschüttert. Der Herr hat Befehl gegeben gegen Kanaan, zu zerstören seine festen Plätze.

12 Er sprach: „Nicht sollst du mehr fröhlich sein, du geschändete Jungfrau, Tochter Sidon! Auf, ziehe hinüber zu den Kittäern! Aber auch dort wirst du nicht Ruhe finden.“

13 Siehe, die Chaldäer waren es - nicht war es Assur -, die Sidon für Wüstentiere hergerichtet haben. - Sie errichteten ihre Türme, zerstörten seine Paläste, machten sie zu einem Trümmerhaufen.

14 Heult, ihr Tarschisch-Schiffe! Denn verwüstet ist eure Festung.„

15 An jenem Tag wird es geschehen, da wird Tyrus siebzig Jahre - solange ein König lebt - vergessen sein. Nach siebzig Jahren wird es Tyrus ergehen, wie es im Lied von der Dirne heißt:

16 “Nimm die Zither, durchziehe die Stadt, vergessene Dirne! Spiele schön! Singe lieblich, dass dein man gedenke!„

17 Nach siebzig Jahren wird der Herr Tyrus heimsuchen. Dann wird es wieder zu seinem Handelslohn kommen und Handel treiben mit allen Königreichen der Welt, die auf der Erde sind.

18 Doch sein Gewinn und sein Handelslohn wird geweiht sein dem Herrn. Man wird ihn nicht sammeln und häufen, sondern denen, die vor dem Antlitz des Herrn wohnen, wird sein Gewinn zu reichlicher Nahrung dienen und zu stattlicher Kleidung.

