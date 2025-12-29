Schöningh’sche Bibel

Das göttliche Gericht über alle Feinde des Gottesreiches

Das Endgericht über alle Völker

1 Kommt herbei und hört, ihr Völker! Merkt auf, ihr Stämme! Die Erde höre es samt ihren Bewohner, der Erdkreis und alles, was auf ihm lebt!

2 Denn ergrimmt ist der Herr gegen alle Völker, erzürnt gegen all ihre Heere. Er hat sie gebannt, sie der Schlachtung geweiht.

3 Liegen bleiben ihre Erschlagenen. Aufsteigt der Gestank ihrer Leichen. Von ihrem Blut sind überströmt die Berge.

4 Vergehen soll das ganze Himmelsheer. Wie ein Buch soll sich zusammenrollen der Himmel. Sein ganzes Heer fällt herab, wie das Laub vom Weinstock, wie verdorrte Feigen vom Feigenbaum fallen.

Die Vernichtung der Edomiter

5 Wenn mein Schwert voll Zorn sich am Himmel berauscht hat, siehe, dann fährt es auf Edom herab und auf das Volk, das dem Gericht geweiht ist.

Die Erfüllung der Weissagung

6 Triefen von Blut wird das Schwert des Herrn, glänzen von Fett, vom Blut von Lämmern und Böcken, vom Nierenfett der Widder. Denn ein Opferfest hält der Herr in Bozra, ein großes Schlachten in Edom.

7 Wildochsen stürzen mit ihnen hin und Farren mit starken Stieren. Berauscht vom Blut wird ihr Land. Triefen von Fett wird ihr Boden.

8 Denn einen Tag der Rache hält der Herr, ein Jahr der Vergeltung für den Streit um Zion.

Die Verwüstung Edoms

9 Seine Bäche werden in Pech verwandelt, sein Staub in Schwefel, ihr Land wird zu brennendem Pech.

10 Es erlischt nicht bei Tag noch bei Nacht. Sein Rauch steigt immerdar auf. Von Geschlecht zu Geschlecht bleibt es öde. Nie mehr zieht jemand hindurch.

11 Pelikan und Igel werden dort Wohnung nehmen. Eulen und Raben werden dort hausen. Der Herr wird darüber die Meßschnur der Öde anlegen und das Senkblei der Leere.

12 Von seinen Edlen ist keiner mehr da, der das Königtum ausrufen könnte. All seine Fürsten werden verschwinden.

13 Dornen schießen in seinen Palästen auf, Nesseln und Disteln in seinen Burgen. Es wird eine Behausung sein für Schakale, ein Gehege für Strauße.

14 Dort begegnen sich Katzen und wilde Hunde. Bocksgeister treffen sich dort. Lilit rastet dort und findet für sich eine Ruhestatt.

15 Die Pfeilschlange wird dort nisten und Eier legen, sie ausbrüten und (die Jungen) hegen im Schatten. Die Geier versammeln sich dort einer zum anderen.

16 Forscht nur im Buch des Herrn und lest! Keines von ihnen fehlt. Nicht eines vermißt das andere. Denn er gebot es ihnen, sein Plan hat sie zusammengeführt.

17 Er selbst hat ihnen das Los geworfen, mit der Meßschnur es ihnen zugeteilt seine Hand. Auf ewig sollen sie es besitzen, von Geschlecht zu Geschlecht darin hausen.

© Christoph Wollek