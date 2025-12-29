Schöningh’sche Bibel

Gottes Heil in der Endzeit

1 Es jauchze die Wüste und die Ödnis! Es jauchze die Steppe! Sie blühe wie eine Lilie.

2 Sie blühe in voller Blüte, ja, frohlocken soll sie jauchzend und jubelnd! Des Libanon Herrlichkeit wird ihr gegeben, die Pracht des Karmels und der Ebene Scharon. Schauen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes.

3 Darum stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie!

4 Sagt den Verzagten: „Seid stark! Fürchtet euch nicht! Seht da, euer Gott! Die Rache kommt, Gottes Vergeltung. Er selbst wird kommen, euch zu erlösen.“

5 Dann werden sich öffnen die Augen der Blinden, sich auftun die Ohren der Tauben.

6 Wie ein Hirsch wird dann springen der Lahme, die Zunge des Stummen wird jauchzen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und in der Steppe Bäche.

7 Zum Teich wird der durstige Boden, zu Wasserquellen das lechzende Land. Wo Schakale hausten in ihrem Lager, wird Gras neben Rohr und Schilf ersprossen.

8 Ein Straßendamm wird dort entstehen und ein Weg; „Heilige Straße“ wird man ihn nennen. Kein Unreiner darf ihn betreten; nur ihnen wird er gehören. Selbst Unkundige werden auf ihm nicht irr gehen.

9 Keine Löwen wird es dort geben, kein reißendes Tier wird ihn betreten. Nichts dergleichen wird sich dort finden. Nur die Erlösten dürfen dort wandeln.

10 Die vom Herrn Losgekauften werden heimkehren auf ihm und mit Jauchzen nach Zion kommen. Ihr Haupt wird ewige Freude umstrahlen. Frohlocken und Freude geleiten sie. Kummer und Seufzen entfliehen.

© Christoph Wollek