Schöningh’sche Bibel

1 An jenem Tag werden sieben Frauen sich klammern an einen Mann, und sie werden sprechen: „Wir werden uns selber nähren und kleiden. Nur laß uns deinen Namen führen! Nimm weg unsere Schande!“

Der geläuterte >Rest<

2 An jenem Tag wird der Sproß des Herrn zur Zierde und Ehre, und die Frucht der Erde zum Stolz und zum Ruhm sein für die, die gerettet wurden aus Israel.

3 Wer dann in Zion noch übriggeblieben und am Leben noch ist in Jerusalem, wird heilig heißen, ein jeder, der in Jerusalem eingeschrieben ist zum Leben.

4 Wenn der Allmächtige abgewaschen den Unrat der Töchter Zions und aus seiner Mitte getilgt hat die Blutschuld Jerusalems durch den Geist des Gerichtes, durch der Läuterung Geist:

5 Dann wird der Herr über des Berges Zion ganzen Raum, über seinen Versammlungen eine Wolke erschaffen für den Tag, und Rauch, Glanz und loderndes Feuer für die Nacht. Ja, ein Schirmdach wird sein die Herrlichkeit des Herrn.

6 Und eine Hütte wird da sein, Schatten zu spenden bei Tag vor der Hitze, zum Schutz und Obdach vor Ungewitter und Regen.

