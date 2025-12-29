Schöningh’sche Bibel

Der Gesalbte, >dessen Rechte ich fasse. . .<

1 So spricht der Herr zu Kyrus, seinem Gesalbten, dessen Rechte er faßt, um Völker niederzutreten vor ihm und Könige machtlos zu machen und vor ihm die Türen zu öffnen, so dass kein Tor sich ihm schließt:

2 „Ich ziehe einher vor dir und ebne das Unwegsame, ich zersprenge die ehernen Pforten und zerschlage die eisernen Riegel.

3 Ich gebe dir heimliche Schätze und wohlverborgenen Reichtum. So sollst du erkennen, dass ich es bin, der Herr, der beim Namen dich rief, Israels Gott. -

>Ich, der Herr, wirke dies alles. . .<

4 Um meines Knechtes Jakob, und um Israels, meines Erwählten willen, rief ich dich bei deinem Namen, gab dir Ehrennamen, ohne dass du mich kanntest. -

5 Ich, der Herr - es gibt keinen anderen, außer mir gibt es keinen Gott - ich werde dich gürten, ohne dass du mich kennst -,

6 damit man erkenne vom Aufgang der Sonne und ihrem Niedergang her, dass es außer mir keinen Gott gibt. Ich bin der Herr und sonst keiner,

7 bin der Bildner des Lichtes wie der Finsternis Schöpfer, Bringer des Friedens wie Schöpfer des Unheils. Ich, der Herr, ich wirke dies alles.

>dass erblühe das Heil!<

8 Tauet, ihr Himmel, von oben! Ihr Wolken, lasst herabrieseln das Recht! Die Erde tue sich auf, dass erblühe das Heil; sie lasse Gerechtigkeit sprießen! - Ich, der Herr, will es vollbringen.

Unabänderlichkeit des göttlichen Heilsbeschlusses

9 Wehe dem, der hadert mit seinem Bildner! Er, eine Scherbe unter irdenen Scherben. - Darf der Ton zu seinem Bildner sprechen: >Was machst du Du hast kein Geschick

10 Wehe dem, der zu einem Vater sagt: >Was brauchst du noch Kinder?< und zur Frau: >Was wirst du noch Mutter?<“

11 So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Bildner: „Ihr stellt mich zur Rede wegen meiner Söhne und macht mir Vorschriften über das Werk meiner Hände?

12 Ich bin es, der die Erde gemacht und auf ihr geschaffen die Menschen. Meine Hände haben den Himmel gespannt. Ich befehle seinem ganzen Heer.

13 Ich habe ihn (Kyrus) nach meinem Heilsplan erweckt. Alle Wege werde ich ihm ebnen. Er baut wieder auf meine Stadt, entläßt in Freiheit meine Verbannten, aber nicht um Kaufpreis und Lohn“, spricht der Herr der Heerscharen.

14 So spricht der Herr: „Ägyptens Reichtum und der Kuschiter Gewinn und die hochgewachsenen Sebaiter werden zu dir strömen und dir gehören. Dir werden sie folgen, in Ketten dir dienen, nach dir hin sich beugen, nach dir hin beten: >Nur in dir ist Gott.<“

15 Wahrlich, du bist ein Gott mit geheimen Plänen, Gott Israels, Retter!

16 Beschämt, ja zuschanden werden sie alle. Alle ziehen sie schmachbedeckt ab, die Götzen verfertigen.

17 Doch Israel wird vom Herrn bedacht mit ewigem Heil. Ihr werdet nimmer beschämt und in Ewigkeit nicht zuschanden.

Gottes Heil für alle Völker der Erde

>Jedes Knie wird sich beugen vor mir. . .<

18 Denn so spricht der Herr, - der Schöpfer des Himmels, der wahre Gott, der die Erde gebildet und schuf, der sie hergerichtet, der sie nicht als Öde geschaffen, sondern zur Wohnung gebildet: „Ich bin der Herr und sonst keiner.

19 Nicht im Verborgenen habe ich geredet, nicht in einem finsteren Winkel der Erde. Nicht habe ich heimlich zu Jakobs Kindern gesagt: >Sucht mich!< - Ich, der Herr, rede, was recht ist, ich künde, was wahr ist.

20 Sammelt euch! Tretet herzu! Kommt alle herbei, die ihr den Völkern entronnen seid! Einsichtslos sind, die Holzgötzen dahertragen, die beten zu einem Gott, der nicht helfen kann.

21 Legt dar! Bringt vor! Man berate sich auch zusammen: Wer hat dies vor alters verkündigt, vordem schon kundgetan? Bin nicht ich es gewesen, der Herr? Außer mir gibt es keinen Gott. Außer mir gibt es keinen gerechten, rettenden Gott.

22 Her zu mir! lasst euch retten, all ihr Enden der Erde! Denn ich bin Gott und sonst keiner.

23 Ich habe bei mir geschworen - aus meinem Mund kommt Wahrheit -, ein unverbrüchliches Wort: Jede Zunge wird mir huldigen!

24 >Nur im Herrn<, wird man sagen, >ist Heil mir und Kraft. Zu ihm werden kommen, von Scham erfüllt, alle, die gegen ihn eifern.

25 Im Herrn bekommen ihr Recht und rühmen sich alle Nachkommen Israels.<“

