Schöningh’sche Bibel

Der Sturz der Götzen und der Zusammenbruch Babels

1 Bel bricht ins Knie, es krümmt sich Nebo. Ihre Bilder packt man auf Lastvieh. Die sonst ihr einhertrugt, lädt man nun auf als Last für ermattete Tiere.

2 Sie krümmen sich, brechen alle ins Knie. Sie können ihre Träger nicht retten. Sie wandern selber gefangen fort.

3 „Hört auf mich, ihr von Jakobs Haus, ihr alle, der Rest von Israels Haus! Die ihr mir ward aufgeladen vom Mutterleib an, die ich vom Mutterschoß an getragen:

4 Bis in euer Alter bin ich derselbe. Bis ihr grau seid, will ich euch tragen. So habe ich getan und trage auch fürder und will euch schleppen und retten.

5 Wem wollt ihr mich vergleichen, mich gleichsetzen und an die Seite stellen, dass wir einander glichen?

6 Da schütten sie Gold aus dem Beutel. Mit der Waage wägen sie Silber dar. Sie dingen einen Schmied, dass er einen Gott daraus mache, den sie verehren, vor dem sie sich niederwerfen.

7 Sie heben ihn auf die Schultern, tragen ihn, setzen ihn nieder. Auf seinem Platz steht er still, rührt sich nicht von der Stelle. Ruft man zu ihm - er antwortet nicht. Keinem hilft er aus seiner Not.

8 Denkt daran und seid stark! Nehmt es zu Herzen, ihr Abtrünnigen!

9 Denkt an das Frühere, wie es in der Urzeit war, dass ich allein Gott bin und keiner sonst, der wahre Gott, dem nichts gleicht,

10 der von Anfang an kundtat den Ausgang, von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen! - Ich spreche: Mein Ratschluß wird sich erfüllen. Alles, was mir beliebt, führe ich aus.

11 Den Adler rief ich vom Osten her, aus fernem Land meines Ratschlusses Mann. Wie ich es gesagt, so laß ich es kommen. Wie ich es geplant, so führe ich es aus.

12 Hört auf mich, die ihr starren Sinnes und fern seid vom Heil!

13 Mein Heil habe ich euch nahegebracht. Es ist nicht mehr fern. Nicht verzögert sich meine Hilfe. Zion bringe ich Heil, Israel meinen Glanz.“

© Christoph Wollek