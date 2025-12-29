Schöningh’sche Bibel

Mahnung zu Gottvertrauen und Gehorsam

Gottes Heilswille und die Treulosigkeit seines Volkes

1 Höre dies, Haus Jakobs, ihr, die ihr euch nennt nach Israels Namen und entsprungen seid Judas Quelle, ihr, die ihr schwört beim Namen des Herrn und Israels Gott rühmt, doch nicht in Wahrheit und Recht.

2 Sie nennen sich wohl nach der heiligen Stadt und stützen sich auf Israels Gott, dessen Name ist >Herr der Heerscharen<.

3 „Vor langer Zeit habe ich das Frühere verkündet. Aus meinem Mund ist es ergangen, ich habe es kundgetan. Plötzlich habe ich es vollführt: Da geschah es.

4 Weil ich wußte, dass du starrsinnig bist, dass dein Nacken eine eiserne Sehne und deine Stirn von Erz,

5 darum habe ich es vor langer Zeit dir angekündigt, bevor es noch eintraf, dir mitgeteilt, damit du nicht sagst: >Mein Götze hat es vollbracht, mein Schnitzbild, mein Gußbild hat es befohlen.<

Gottes Heilswille und die Halsstarrigkeit seines Volkes

6 Du hast es gehört. Betrachte nur alle! Wollt ihr nun nicht meine Zeugen sein? Von jetzt an teile ich dir Neues mit, Verborgengehaltenes, was du nicht wußtest.

7 Jetzt wird es vollbracht und nicht vor langer Zeit. Nichts hast du davon vor dem heutigen Tag gehört, damit du nicht sagst: >Wohl wußte ich es.<

8 Nein, nichts davon hast du gehört noch gewußt, noch war vordem dein Ohr geöffnet. Denn ich wußte, dass du gar treulos bist und man dich >Abtrünnig vom Mutterleib an< genannt hat.

9 Um meines Namens willen halte ich hin meinen Zorn. Um meines Ruhmes willen bezähme ich mich gegen dich, um dich nicht auszurotten.

10 Siehe, ich habe dich geläutert, doch fand ich kein Silber; ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Leidens.

11 Um meinetwillen, um meinetwillen habe ich es vollführt, sonst wäre mein Name entweiht. - Meine Ehre gebe keinem anderen ich preis.

Kyrus, der Beauftragte Gottes

12 Höre auf mich, Jakob, und Israel, den ich berief: Ich bin der Erste und ich der Letzte.

13 Hat meine Hand doch die Erde gegründet und meine Rechte den Himmel gespannt. Ich rief ihnen zu, da standen sie alle da.

14 Versammelt euch alle und hört! Wer unter ihnen hat solches verkündigt: >Er, den der Herr liebt, wird seinen Willen an Babel vollstrecken, seinen Machterweis an den Chaldäern?<

15 Ich, ich verkündigte es und berief ihn. Ich führte ihn her, und er wird seinen Weg auch glücklich vollenden.

16 Tretet her zu mir, hört dies an! Von Anbeginn habe ich es nicht im geheimen verkündigt, und in der Zeit, da es sich zu verwirklichen begann, war ich dabei.“ - Jetzt aber hat der allmächtige Herr mit seinem Geist mich gesandt.

>Hättest du meine Gebote geachtet, dann gliche dein Friede dem Strom<

17 So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels: „Ich bin es, der Herr, dein Gott, der dich lehrte, zu tun, was dir frommt, der dich führte den Weg, den du wandeln sollst.

18 Ach, hättest du meine Gebote geachtet! Dann gliche dein Friede dem Strom, dein Glück den Wogen des Meeres.

19 Dann wäre dein Stamm wie der Sand, deines Leibes Sprossen wie seine Körner. Ihr Name würde nicht ausgerottet noch ausgetilgt werden vor mir.“

20 Zieht fort von Babel! Flieht aus Chaldäa! Verkündet es mit jubelndem Ruf! lasst dies hören, tragt es hinaus bis ans Ende der Erde! Sagt: „Der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst.“

21 Sie litten nicht Durst, als er durch Wüsten sie führte. Für sie ließ Wasser aus Felsen er rinnen. Felsen hieb er entzwei, da flossen die Wasser.

22 „Es gibt keinen Frieden für die Frevler“ - so spricht der Herr.

