Schöningh’sche Bibel

Von Fesseln frei

1 Auf, auf, zieh deine Kraft an, o Zion! Lege an deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt! Denn keiner, der unbeschnitten und unrein, soll dich je mehr betreten.

2 Schüttle den Staub von dir ab! Stehe auf, du Jerusalems Gefangenenschar! Löse deines Halses Fesseln, gefangene Tochter Zion!

3 Denn so spricht der Herr: „Umsonst hat man euch verkauft - so sollt ihr auch ohne Geld losgekauft werden.“

Die frühere Bedrückung

4 Denn so spricht der allmächtige Herr: „Zuerst zog mein Volk nach Ägypten hinab, dort in der Fremde zu weilen. Auch Assur bedrückte es ohne Entgelt.

5 Nun aber“ - Spruch des Herrn - „was habe ich hier noch zu schaffen? Umsonst ward mein Volk gefangen und seine Zwingherren prahlen“, - Spruch des Herrn; - „ständig, jeden Tag wird mein Name gelästert.

6 Darum soll mein Volk meinen Namen erkennen! Es soll erkennen an jenem Tag, dass ich es bin, der da spricht: >Hier bin ich!<“

Jubel über die Ankunft des Herrn in Zion

7 Wie lieblich sind auf den Bergen des Freudenboten Füße, der Frieden verkündigt, Glück verheißt, das Heil ausruft, der zu Zion sagt: „Dein Gott ist König!“

8 Horch, deine Wächter erheben die Stimme! Sie alle beginnen zu jubeln. Denn mit eigenen Augen sehen sie voll Freude die Rückkehr des Herrn nach Zion.

9 Jubelt laut allesamt, ihr Trümmer Jerusalems! Denn der Herr tröstet sein Volk. Er erlöst Jerusalem.

10 Vor aller Völker Augen hat der Herr seinen heiligen Arm gezeigt. Alle Enden der Erde schauen das Heil unseres Gottes.

Auszug aus Babel

11 Fort! Fort! Zieht von dort aus! Rührt nichts Unreines an! Zieht fort aus ihrem Bereich! Reinigt euch, die ihr tragt die Geräte des Herrn!

12 Nicht in eiliger Hast braucht ihr auszuziehen, nicht in Flucht zu weichen; denn vor euch her geht der Herr, eure Nachhut ist Israels Gott.

Das vierte Lied vom Gottesknecht

„Er trug die Sünden der Vielen. . .“

13 „Siehe, Erfolg wird haben mein Knecht, wird emporsteigen, wird sich erheben, gewaltig erhaben wird er sein.

14 Wie viele sich über ihn entsetzten, - denn unmenschlich entstellt war sein Aussehen; nicht mehr der eines Menschen glich seine Gestalt -,

15 so viele Völker wird er in Staunen versetzen, Könige werden den Mund vor ihm schließen, wenn sie sehen, was ihnen noch nie erzählt worden, wenn sie vernehmen, was sie noch nie gehört.“

© Christoph Wollek