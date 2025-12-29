Schöningh’sche Bibel

Stellvertretendes Leiden, Tod, Begräbnis und Wirkung des Leidens des Gottesknechtes

1 Wer hat Glauben geschenkt der Kunde, die uns geworden? Wem hat der Arm des Herrn sich enthüllt?

2 So wuchs er auf vor ihm wie ein Schößling, wie eine Wurzel aus lechzendem Land. Nicht Gestalt ist an ihm, nicht Schönheit, dass wir ihn ansehen möchten; und kein Aussehen, dass wir Gefallen hätten an ihm.

3 Verachtet war er, der letzte der Menschen, ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut. Verachtet war er wie einer, vor dem man sein Antlitz verhüllt; wir schätzten ihn nicht.

4 Er aber hat unsere Leiden getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für geschlagen, geplagt und von Gott getroffen.

5 Doch ob unserer Sünden ward er verwundet, ob unserer Frevel zerschlagen. Zu unserem Heil lag Strafe auf ihm - durch seine Striemen wurden wir geheilt.

6 Wie Schafe irrten wir alle umher; jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber legte auf ihn die Sündenschuld von uns allen.

7 Er wurde mißhandelt, doch er gab sich willig drein und tat seinen Mund nicht auf. - Wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, wie ein Schaf, das vor seinen Scherern verstummt, tat er den Mund nicht auf.

8 Aus Bedrängnis und Gericht ward er hinweggerafft. dass er abgetrennt ward von der Lebenden Land - wer mag sein Geschick überdenken? Ob meines Volkes Frevel ward er zu Tode getroffen.

9 Obwohl er kein Unrecht getan und in seinem Mund sich kein Trug fand, wies man ihm bei Frevlern sein Grab, - aber bei Reichen ward es ihm nach seinem Tod zuteil.

10 Doch dem Herrn gefiel es, ihn mit Leiden zu schlagen. - Wenn er sich selbst als Schuldopfer darbringt, wird er Nachkommen sehen, lange leben, und gelingen wird durch ihn der Wille des Herrn.

11 „Für die Qual seiner Seele wird er Licht schauen. Gesättigt mit Erkenntnis wird als Gerechter Gerechtigkeit bringen den Vielen mein Knecht. Er lädt auf sich ihre Frevel.

12 Darum will ich die Vielen als Anteil ihm geben, Zahlreiche ihm dafür zu eigen, weil er in den Tod sein Leben dahingab, unter die Frevler gerechnet ward - obwohl er die Sünden der Vielen trug, für die Frevler fürbittend eintrat.“

© Christoph Wollek