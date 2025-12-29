Schöningh’sche Bibel

Das neue Gottesreich

Die Menge des neuen Gottesvolkes

1 Juble, du Unfruchtbare, die nie gebar! Brich aus in Jubel und jauchze, die keinen Geburtsschmerz erfahren! Denn „zahlreicher als die der Vermählten werden sein der Vereinsamten Kinder“, spricht der Herr.

2 Weite den Raum deines Zeltes! Man spanne weit auseinander die Decken deiner Wohnungen, ohne zu sparen! Mache lang deine Zeltseile! Fest schlage ein die Pflöcke!

3 Denn nach rechts und nach links wirst du dich ausbreiten. Ganze Völker nimmt dein Stamm in Besitz und besiedelt verödete Städte.

4 Fürchte dich nicht; denn du wirst nicht zuschanden! Schäme dich nicht; denn du brauchst nicht zu erröten! Deiner Jugendzeit Schande sollst du vergessen und der Schmach deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken.

5 Denn dein Schöpfer ist dein Gemahl, - >Herr der Heerscharen< ist sein Name, - und dein Erlöser ist der Heilige Israels, ->Gott der ganzen Erde<, so heißt er.

Die ewige Dauer des neuen Bundes

6 Denn wie eine verlassene und von Herzen betrübte Frau ruft der Herr dich zurück. „Kann man die Gattin der Jugend verschmähen?“, spricht dein Gott.

7 „Ich verließ dich nur für eine kurze Zeit, doch mit großem Erbarmen führe ich dich heim.

8 In ausbrechendem Zorn habe ich einen Augenblick nur mein Antlitz vor dir verborgen; doch in ewiger Huld erbarme ich mich deiner“, spricht dein Erlöser, der Herr.

9 „Denn wie bei Noachs Flut will ich es jetzt halten: Wie ich schwur: nie mehr wird Noachs Flut überschwemmen die Erde, so schwöre ich auch, dir nicht mehr zu zürnen, noch dich zu schelten.

10 Mögen weichen die Berge und wanken die Hügel, doch meine Liebe soll nicht weichen von dir, mein Heilsbund nicht wanken“; spricht der Herr, der Erbarmen hat mit dir.

Die Herrlichkeit und Unangreifbarkeit des messianischen Gottesreiches

11 Du Arme, vom Sturm Zerzauste, des Trostes Beraubte! Siehe, ich bette deine Grundsteine in Bleiglanz und gründe dich auf Saphiren.

12 Ich baue deine Zinnen aus Rubinen, deine Tore aus Karfunkelsteinen und deine Umfriedung aus Edelgestein.

13 Alle deine Kinder sind Jünger des Herrn, und groß ist deiner Kinder Frieden.

14 Auf Gerechtigkeit wirst du gegründet sein. Laß alle Angst! Du hast ja nichts mehr zu fürchten fern allen Schreckens - er naht dir nicht mehr.

15 Siehe, man mag sich feindlich zusammenscharen, doch geht es nicht von mir aus: Wer dich angreift, wird an dir fallen.

16 Siehe, ich habe den Schmied geschaffen, der die Kohlenglut anfacht und eine Waffe verfertigt nach seinem Sinn. Und ich habe auch den Verderber erschaffen, um zu vernichten:

17 Keine Waffe, die wider dich man geschmiedet, wird etwas ausrichten. Jede Zunge, die im Gericht dich anficht, wirst du als schuldig erweisen. Dies ist das Erbe der Knechte des Herrn und ihr Segen von mir„, - Spruch des Herrn.

