Schöningh’sche Bibel

Der rechte Weg zum Heil

Einladung zur Teilnahme an den Heilsgütern

1 Auf, all ihr Dürstenden, kommt zum Wasser! Die ihr kein Geld habt, kommt, kauft Getreide und eßt! Kommt, kauft ohne Geld und Bezahlung Wein und Milch!

2 Warum gebt ihr Geld aus für das, was kein Brot ist? Euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen, und eure Seele wird sich erquicken am Fett.

3 Neigt euer Ohr und kommt zu mir! Hört, und eure Seele wird leben! Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen: die unverbrüchliche Gnadenverheißung an David.

4 Siehe, ich habe ihn zum Zeugen bestimmt für Völker, zum Fürsten und Herrscher der Nationen.

5 Siehe, Völker, die du nicht kennst, wirst du rufen. Völker, die dich nicht kennen, kommen zu dir wegen des Herrn, deines Gottes, und um des Heiligen Israels willen; denn er hat dich verherrlicht.„

Innere Umkehr und Vertrauen auf Gott als Mittel zum Heil

6 Sucht den Herrn, solange er sich finden läßt! Ruft ihn, solange er noch nahe ist!

7 Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Frevler von seinen Gedanken! Er kehre zum Herrn zurück, so wird er sich seiner erbarmen - zu unserem Gott, denn reichlich wird er vergeben!

8 “Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege„, -Spruch des Herrn. -

9 “Nein, so hoch der Himmel über der Erde, so hoch sind meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken.

10 Denn so wie Regen und Schnee niederfallen vom Himmel und nicht zurückkehren dahin, bis sie die Erde getränkt und befruchtet und zum Sprießen gebracht, um Samen zu geben dem Säenden und Brot dem, der ißt:

11 So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund hervorgeht: Es kehrt nicht erfolglos zu mir zurück, bis es vollbracht, was ich wollte, und erfüllt, wozu ich es sandte.„

Die glückliche Heimkehr

12 Mit Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel werden in Jubel ausbrechen vor euch und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen.

13 Statt Dornen werden Zypressen wachsen, statt Nesseln sprießen die Myrten. Das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zum Zeichen, das ewig nicht schwindet.

