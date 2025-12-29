Schöningh’sche Bibel

Zions strahlende Zukunft

>Werde licht!<

1 Auf, werde licht! Denn dein Licht ist gekommen. Die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir.

2 Denn siehe: Finsternis hält die Erde bedeckt und Dunkel die Völker. Doch über dir erstrahlt der Herr. Über dir leuchtet auf seine Herrlichkeit.

3 Völker ziehen zu deinem Licht und Könige zum Glanz, der über dir aufstrahlt.

>Erhebe deine Augen!<

4 Erhebe ringsum deine Augen und sieh: Sie haben sich alle versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern, und deine Töchter werden auf den Armen getragen.

5 Da wirst du, wenn du das siehst, strahlen vor Freude, dein Herz wird erbeben und wird sich weiten. Denn des Meeres Reichtum kommt zu dir her, die Schätze der Völker strömen dir zu.

6 Eine Flut von Kamelen wird dich bedecken, die jungen Kamele von Midian und Efa. Sie alle kommen von Saba. Gold und Weihrauch werden sie bringen, und freudig wird man die Ruhmestaten des Herrn verkünden.

7 Alle Herden Kedars wird man versammeln für dich. Die Widder Nebajots werden zu Diensten dir stehen. Man bringt sie auf meinen Altar mir zu Gefallen. Das Haus meiner Herrlichkeit will ich noch herrlicher machen.

8 Wer sind diese, die daherfliegen gleich einer Wolke, gleich Tauben zu ihren Schlägen?

9 Ja, für mich sammeln sich die Schiffe, voran die Schiffe von Tarschisch, um deine Kinder von fern herbeizubringen samt ihrem Silber und Gold für den Namen des Herrn, deines Gottes, und für den Heiligen Israels, der dich verherrlicht.

10 Leute aus fremdem Land bauen deine Mauern, und ihre Könige stehen dir zu Diensten. Denn wenn ich in meinem Grimm dich auch schlug, so erbarmte ich mich auch deiner in meiner Gnade.

11 Deine Tore werden beständig geöffnet sein, bei Tag und bei Nacht nicht geschlossen werden, einzulassen in dich die Schätze der Völker und ihre Führer, die Könige.

12 Aber das Volk und das Reich, das dir nicht dienstbar sein will, wird untergehen; solche Völker werden völlig vertilgt.

13 Des Libanon herrliche Bäume wird man dir bringen: Zypressen, Ulmen und Tannen, zu zieren den Ort meines Heiligtums und zu ehren den Schemel meiner Füße.

14 Tiefgebückt kommen zu dir die Söhne deiner Bedrücker. Deine Verächter fallen dir alle zu Füßen. Man wird dich nennen >Stadt des Herrn<, das >Zion des Heiligen Israels<.

15 Zum Lohn dafür, dass du verlassen warst und gehaßt, so dass dich niemand besuchte, mache ich dich zum ewigen Stolz, zur Wonne für alle Geschlechter.

16 Und saugen wirst du die Milch der Völker und dich an der Brust von Königen nähren. Du wirst erkennen, dass ich, der Herr, dein Retter bin, und ich, der Starke Jakobs, dein Erlöser.

17 Statt des Erzes bringe ich Gold, statt des Eisens bringe ich Silber, statt des Holzes Erz und statt der Steine Eisen. Zu deiner Obrigkeit will ich den Frieden, zu deinem Herrn die Gerechtigkeit machen.

18 Von Gewalt wird man künftig nicht hören in deinem Land, noch von Verheerung und Zerstörung in deinen Grenzen. Deine Mauern wirst du >Heil< nennen, deine Tore >Berühmtheit<.

Zu Ende sind die Tage deiner Trauer

19 Nicht wird ferner bei Tag die Sonne als Leuchte dir dienen, noch wird des Mondes Schimmer dir scheinen bei Nacht: Nein, der Herr wird zum ewigen Licht dir sein und dein Gott zu deiner herrlichen Zier.

20 Nicht wird künftig untergehen deine Sonne, noch verschwinden dein Mond; denn der Herr wird zum ewigen Licht dir werden, und zu Ende sind die Tage deiner Trauer.

21 Dein Volk wird aus lauter Gerechten bestehen. Sie werden für immer das Land besitzen. Meine sprossende Pflanzung werden sie sein, das Werk meiner Hände, zu meiner Verherrlichung.

22 Zum Stamm soll werden der Kleinste, zu einem starken Volk der Geringste. Ich, der Herr, werde es zu seiner Zeit eilends vollbringen.

© Christoph Wollek