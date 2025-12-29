Schöningh’sche Bibel

Der Herold des Heiles

1 Der Geist des allmächtigen Herrn ruht auf mir. Denn mich hat der Herr gesalbt und mich gesandt, den Demütigen die frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, die gebrochenen Herzen zu heilen, den Gefangenen Freiheit und den Gebundenen Erlösung zu künden,

2 auszurufen ein Gnadenjahr des Herrn und einen Rachetag unseres Gottes, und allen Trauernden Trost zu spenden.

3 Den um Zion Trauernden als Gabe zu verleihen Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt des Trauergewandes, Loblied statt der Verzagtheit. - >Eichen der Gerechtigkeit< wird man sie nennen, eine >Pflanzung des Herrn<, zu seiner Verherrlichung.

4 Aufbauen werden sie uralte Trümmerstätten, wieder aufrichten, was vor Zeiten verwüstet ward. Verödete Städte, die verwüstet lagen durch manche Geschlechter, stellen sie wieder her.

5 Fremde stehen als Hirten eurer Herden. Ausländer sind eure Ackersleute und eure Winzer.

Das Geschlecht, das der Herr gesegnet

6 Ihr aber werdet heißen >Priester des Herrn<. >Diener unseres Gottes< wird man euch nennen. Ihr werdet genießen die Güter der Völker und ihres Reichtums euch rühmen.

7 Die Schmach wird doppelt ersetzt. Statt der Schande werden sie jubeln über ihr Los. So werden sie doppelt Besitz erhalten in ihrem Land. Ewige Freude wird ihnen zuteil.

8 Denn ich, der Herr, liebe das Recht, ich hasse ruchlosen Raub. In Treue gebe ich ihnen ihren Lohn, und ein ewiges Bündnis schließe ich mit ihnen.

9 Ihre Nachkommen werden bekannt sein unter den Völkern, ihre Sprößlinge unter den Nationen. Alle, die sie erblicken, werden erkennen: Sie sind ein Geschlecht, das der Herr gesegnet.

Das Loblied des Volkes

10 „Laut will ich frohlocken über den Herrn. Meine Seele jubelt in meinem Gott. Denn er hat mich gehüllt in Gewänder des Heils, mir umgelegt der Gerechtigkeit Mantel wie einem Bräutigam, der sich den Kopfschmuck feierlich ordnet, wie einer Braut, die sich ihr Geschmeide anlegt.

11 Denn wie die Erde Gewächse hervorbringt, und wie ein Garten seine Setzlinge sprossen läßt, so wird der allmächtige Herr Gerechtigkeit sprossen lassen und Ruhm vor den Augen aller Völker.“

© Christoph Wollek