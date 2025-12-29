Schöningh’sche Bibel

Zion im Lichtglanz des Heiles

1 Um Zions willen darf ich nicht schweigen, um Jerusalems willen mir keine Ruhe gönnen, bis seine Rechtfertigung aufgeht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine brennende Fackel.

2 Und die Völker werden deine Rechtfertigung sehen und alle Könige deine Herrlichkeit, und man wird dich nennen mit neuem Namen, den der Mund des Herrn bestimmen wird.

3 Dann wirst du in der Hand des Herrn eine prächtige Krone sein und ein Königsstirnreif in der Hand deines Gottes.

4 Nicht wird man dich länger >Verlassene< nennen, und dein Land nicht mehr >Wüste<. - >Meine Lust an dir< wird man dich vielmehr nennen und dein Land >Die Vermählte<. Denn der Herr hat Gefallen an dir, und dein Land wird von ihm zur Gemahlin genommen.

5 Denn wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Und wie der Bräutigam an der Braut sich erfreut, so freut sich an dir dein Gott.

6 „Über deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt; den ganzen Tag und die ganze Nacht sollen sie keinen Augenblick schweigen.“ - Ihr, die ihr mahnen sollt den Herrn: Gönnt euch nicht Ruhe!

7 lasst ihm nicht Ruhe, bis er Jerusalem wiederherstellt und es zum Ruhm auf der Erde macht!

8 Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm: „Nimmermehr will ich dein Getreide deinen Feinden zur Nahrung geben, und nicht wieder sollen Fremde trinken deinen Most, um den du dich abgemüht.

9 Nein, wer das Korn geerntet, soll es verzehren und den Herrn dabei preisen. Und wer den Wein eingebracht, soll ihn auch trinken in meinen heiligen Vorhöfen.

>Siehe, dein Heil kommt!<

10 Zieht aus, zieht aus durch die Tore! Bahnt dem Volk den Weg! Baut, baut die Straße! Macht sie von Steinen frei! Pflanzt auf das Banner für die Völker!

11 Seht, der Herr läßt verkünden bis ans Ende der Erde: “Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein Retter kommt! Siehe sein Lohn kommt mit ihm, und seine Vergeltung geht vor ihm her!„

12 Man wird sie nennen >Heiliges Volk<, >Erlöste des Herrn<. Doch du wirst heißen >Gesuchte<, >Nichtverlassene Stadt<.

© Christoph Wollek