Schöningh’sche Bibel
Die Wehen der neuen Schöpfung
Gottes Geist über alles Fleisch
1 Ausgießen werde ich danach meinen Geist über alles Fleisch. Da werden eure Söhne und Töchter weissagen, eure Greise Träume, eure Jünglinge Visionen haben.
2 Selbst über Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen.
Die große Bedrängnis
3 Und ich will Wunderzeichen erscheinen lassen am Himmel und auf der Erde: Blut, Feuer und Rauchsäulen.
4 Die Sonne wird sich in Finsternis wandeln und der Mond in Blut vor dem Anbruch des Tages des Herrn, des großen und furchtbaren Tages.„
5 Doch ein jeder, der anruft den Namen des Herrn, wird gerettet. Denn Rettung wird sein auf dem Berg Zion, in Jerusalem, wie der Herr es verheißen. - Und zu den Entronnenen zählt, wen berufen der Herr.
