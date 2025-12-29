Schöningh’sche Bibel

Die Wehen der neuen Schöpfung

Gottes Geist über alles Fleisch

1 Ausgießen werde ich danach meinen Geist über alles Fleisch. Da werden eure Söhne und Töchter weissagen, eure Greise Träume, eure Jünglinge Visionen haben.

2 Selbst über Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen.

Die große Bedrängnis

3 Und ich will Wunderzeichen erscheinen lassen am Himmel und auf der Erde: Blut, Feuer und Rauchsäulen.

4 Die Sonne wird sich in Finsternis wandeln und der Mond in Blut vor dem Anbruch des Tages des Herrn, des großen und furchtbaren Tages.„

5 Doch ein jeder, der anruft den Namen des Herrn, wird gerettet. Denn Rettung wird sein auf dem Berg Zion, in Jerusalem, wie der Herr es verheißen. - Und zu den Entronnenen zählt, wen berufen der Herr.

