Johannes 16

Schöningh’sche Bibel

1 Dies habe ich euch gesagt, damit ihr nicht irre werdet.

2 Man wird euch aus den Synagogen stoßen. Ja, es kommt die Stunde, da jeder, der euch tötet, glaubt, Gott einen Dienst zu erweisen.

3 Das werden sie tun, weil sie weder den Vater kennen noch mich.

4 Doch das habe ich euch gesagt, damit, wenn jene Stunde kommt, ihr daran denkt, daß ich es euch gesagt habe. Anfangs habe ich euch nichts davon gesagt, weil ich bei euch war.

Der Trost des Heiligen Geistes

5 Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich mehr: Wohin gehst du?

6 Vielmehr ist euer Herz voll Traurigkeit, weil ich euch das gesagt habe.

7 Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, daß ich hingehe: Denn wenn ich nicht hingehe, kommt der Beistand nicht zu euch; wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden.

8 Und wenn er kommt, wird er der Welt zum Bewußtsein bringen, daß es eine Sünde gibt, eine Gerechtigkeit und ein Gericht:

9 Eine Sünde, weil man an mich nicht glaubt;

10 eine Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet;

11 ein Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist.

12 Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen.

13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommt, wird er euch in alle Wahrheit einführen. Denn er wird nicht aus sich reden, sondern alles, was er hört, wird er reden, und was zukünftig ist, euch verkünden.

14 Er wird mich verherrlichen; denn er wird von Meinem nehmen und es euch verkünden.

15 Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt: Er nimmt von Meinem und wird es euch verkünden.

Der Trost des Wiedersehens

16 Noch eine kleine Weile, und ihr seht mich nicht mehr; und wiederum eine kleine Weile, und ihr seht mich wieder.„

17 Da sagten einige seiner Jünger zueinander: “Was will er uns damit sagen: >Noch eine kleine Weile, und ihr seht mich nicht mehr; und wiederum eine kleine Weile, und ihr seht mich wieder?< Und: >Ich gehe zum Vater

18 Sie sagten: “Was will er damit sagen: Noch eine kleine Weile? Wir verstehen nicht, was er sagen will.„

19 Jesus erkannte, daß sie ihn fragen wollten, und sagte zu ihnen: “Ihr sprecht miteinander darüber, daß ich gesagt habe: Noch eine kleine Weile, und ihr seht mich nicht mehr, und wiederum eine kleine Weile, und ihr seht mich wieder?

20 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen; ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln.

21 Wenn eine Frau gebiert, hat sie Schmerzen, weil ihre Stunde gekommen ist. Hat sie aber das Kind geboren, so gedenkt sie nicht mehr der Not, aus Freude darüber, daß ein Mensch zur Welt gekommen ist.

22 So seid auch ihr jetzt traurig. Aber ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, und eure Freude wird euch niemand nehmen.

23 An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr zu fragen haben. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr den Vater um etwas bittet, so wird er es euch in meinem Namen geben.

24 Bisher habt ihr um nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen sei.

Schluß der Abschiedsrede

25 Dies habe ich in Bildern zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildern zu euch reden, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde.

26 An jenem Tage werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich brauche den Vater nicht mehr für euch zu bitten.

27 Denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, daß ich von Gott ausgegangen bin.

28 Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater.„

29 Da sagten seine Jünger: “Jetzt redest du offen und gebrauchst kein Bild mehr.

30 Jetzt wissen wir, daß du alles weißt und niemand dich erst zu fragen braucht. Darum glauben wir, daß du von Gott ausgegangen bist.„

31 Jesus erwiderte ihnen: “Jetzt glaubt ihr?

32 Seht! Es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da, wo ihr euch zerstreut, ein jeder an seinen Ort, und mich allein laßt. Aber ich bin nicht allein; denn der Vater ist bei mir.

33 Dies habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.„

