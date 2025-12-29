Schöningh’sche Bibel

Wie Jona zum zweiten Mal Gottes Auftrag erhält

1 Abermals erging das Wort des Herrn an Jona:

2 „Mache dich auf und begib dich nach Ninive, der großen Stadt, und halte ihr die Predigt, die ich dir aufgetragen habe!“

3 Jona machte sich auf und begab sich der Weisung des Herrn gemäß nach Ninive. Ninive war einst eine gewaltig große Stadt, drei Tagereisen lang.

4 Während Jona zunächst eine Tagereise weit in die Stadt hineinging, predigte er: „Noch vierzig Tage, und Ninive geht unter!“

Wie die Predigt des Jona Erfolg hat

5 Die Einwohner von Ninive schenkten Gott Glauben, riefen ein Fasten aus und legten, groß und klein, Sacktuch an.

6 Die Kunde davon drang auch zum König von Ninive. Da erhob er sich von seinem Thron, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in Asche.

7 Dann ließ er in Ninive ausrufen: „Befehl des Königs und seiner Großen: Menschen und Tiere, Rinder und Schafe dürfen nichts genießen! Sie dürfen nicht auf die Weide gehen noch zur Tränke,

8 sondern sollen - Mensch und Vieh - mit Sacktuch bedeckt sein! Man rufe laut zu Gott, und jeder lasse von seinem schlechten Wandel und dem frevlen Tun seiner Hände!

9 Vielleicht läßt sich Gott es wieder gereuen und steht ab von seinem grimmigen Zorn, so dass wir doch nicht zugrunde gehen.“

10 Als Gott ihr Tun sah, dass sie nämlich von ihrem bösen Wandel ließen, da ließ sich Gott das Unheil gereuen, das er ihnen angedroht hatte, und führte es nicht aus.

