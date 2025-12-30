Kolosser 2

Schöningh’sche Bibel

1 Ihr sollt nämlich wissen, welch großen Kampf ich zu führen habe für euch und die zu Laodizea und alle, die mich von Angesicht nicht kennen,

2 damit sie innerlich gefestigt und in Liebe vereint, zum ganzen Reichtum des vollen Verständnisses gelangen, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus.

3 In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen.

Der Mittler und Heiland

4 Das sage ich, damit euch niemand durch falsche Vorspiegelungen täusche.

5 Bin ich auch leiblich fern, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden, wie gut es um euch bestellt und wie festgegründet euer Glaube an Christus ist.

6 Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt in ihm,

7 verwurzelt und auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben, wie ihr es gelernt habt, überströmend von Dankbarkeit.

8 Seht zu, daß euch durch Philosophie und leeren Trug niemand einfängt, der sich auf menschliche Überlieferung, auf die Weltelemente stützt, und nicht auf Christus.

9 Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit wesenhaft,

10 und ihr seid dieser Fülle teilhaftig geworden in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Macht ist.

11 In ihm habt ihr auch die Beschneidung, die nicht mit der Hand vorgenommen ist, empfangen, im Ablegen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung Christi.

12 Mit ihm seid ihr in der Taufe begraben, mit ihm auch auferweckt worden durch den Glauben an die Macht Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat.

13 Auch euch, die ihr durch eure Missetaten und durch die Unbeschnittenheit eures Fleisches tot wart, hat er mit ihm zusammen zum Leben erweckt, indem er uns alle Fehltritte vergeben,

14 die Schuldschrift, die uns mit ihrer Anklage belastete, ausgelöscht, vernichtet und ans Kreuz geheftet hat.

15 Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet, sie öffentlich bloßgestellt, indem er in ihm über sie triumphierte.

Falsche und wahre Aszese

16 Darum soll euch niemand richten wegen Speise und Trank, wegen eines Festes, sei es Neumond oder Sabbat,

17 welche nur Schattenbilder des Zukünftigen sind, - aber der Leib gehört Christus.

18 Laßt euch den Siegespreis nicht von denen absprechen, die sich in Verdemütigung und Engeldienst gefallen, sich mit Visionen wichtig machen, grundlos aufgeblasen sind vom Sinn ihres Fleisches

19 und die sich nicht an das Haupt halten, von dem aus der ganze Leib durch Gelenke und Sehnen verbunden und zusammengehalten, in gottgewirktem Wachstum voranschreitet.

20 Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt abgestorben seid, warum laßt ihr euch Satzungen aufbürden, als lebtet ihr noch in der Welt? -

21 „Faß das nicht an!“ „Koste nicht davon!“ „Berühre das nicht!“ -

22 Das alles fällt doch durch den Verbrauch der Vernichtung anheim. Es sind doch nur Vorschriften und Lehren von Menschen,

23 die zwar, verbunden mit Frömmelei, Kasteiung und Härte gegen den Körper, Anspruch auf Weisheit erheben, jedoch wertlos sind und nur der Befriedigung des Fleisches dienen.

© Christoph Wollek