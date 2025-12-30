Kolosser 3

Schöningh’sche Bibel

DAS CHRISTLICHE LEBENSIDEAL

Der alte und der neue Mensch

1 Wenn ihr also mit Christus auferweckt seid, so sucht, was droben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt.

2 Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem auf der Erde.

3 Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott.

4 Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit.

5 Ertötet denn, was an euch irdisch ist: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist.

6 Um derentwillen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams.

7 Als ihr noch unter ihnen lebtet, habt ihr euch auch ihnen überlassen.

8 Jetzt aber legt all das ab: Zorn, Unmut, Bosheit, Lästerung und schändliches Reden.

9 Belügt einander nicht. Ihr habt doch den alten Menschen samt seinen Taten ausgezogen

10 und den neuen angezogen, der sich ständig nach dem Bild seines Schöpfers zur vollen Erkenntnis erneuert,

11 nach der es nicht mehr heißt Grieche oder Jude, Beschneidung oder Unbeschnittenheit, Barbar, Skythe, Sklave, Freier, - sondern Christus ist alles und in allen.

12 Als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte zieht also an herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut und Langmut.

13 Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer am anderen etwas auszusetzen hat; wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr.

14 Aber zu all dem habt die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist.

15 Und der Friede Christi, zu dem ihr in einem Leib berufen seid, walte in euren Herzen. - Und seid dankbar!

16 Das Wort Christi wohne in reicher Fülle unter euch. Belehrt und ermuntert einander in aller Weisheit. Dankbaren Herzens singt Gott Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder.

17 Und alles, was ihr verrichtet in Wort oder Tat, das alles tut im Namen des Herrn Jesus, dankend durch ihn Gott, dem Vater.

Standespflichten

18 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt.

19 Ihr Männer, liebt eure Frauen und laßt euch nicht erbittern gegen sie.

20 Ihr Kinder, gehorcht den Eltern in allem. Denn das ist wohlgefällig im Herrn.

21 Ihr Väter, reizt nicht eure Kinder, damit sie nicht mutlos werden.

22 Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren in allem, nicht in Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, in der Furcht des Herrn.

23 Was ihr tut, das tut von Herzen gern, als geschähe es für den Herrn und nicht für Menschen.

24 Ihr wißt ja, daß ihr zum Lohn dafür vom Herrn das Erbe erhaltet. Dient Christus dem Herrn.

25 Denn wer Unrechtes tut, wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. - Da gibt es kein Ansehen der Person.

