Kolosser 4

Schöningh’sche Bibel

1 Ihr Herren, gewährt den Sklaven, was recht und billig ist. Ihr wißt, daß auch ihr einen Herrn im Himmel habt.

Letzte Mahnungen

2 Seid beharrlich im Gebet. Seid dabei wachsam und dankbar.

3 Betet auch für uns, Gott möge uns für das Wort eine Tür auftun, das Geheimnis Christi zu verkünden, um dessentwillen ich gefesselt bin,

4 und daß ich es so kundtue, wie es meine Pflicht ist.

5 Verhaltet euch weise den Außenstehenden gegenüber. - Nützt die Zeit!

6 Eure Rede sei allzeit liebenswürdig, mit Salz gewürzt, dann werdet ihr einem jeden die rechte Antwort zu geben wissen.

Schluß

7 Wie es mir geht, wird euch Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, alles erzählen.

8 Eben deswegen sende ich ihn zu euch, damit ihr erfahrt, wie es um uns steht, und damit er eure Herzen tröste.

9 Mit ihm kommt Onesimus, der treue und liebe Bruder, euer Landsmann. - Sie werden euch alles kundtun, was hier vorgeht.

10 Es grüßen euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas, dessentwegen ihr schon Weisung erhalten habt. Nehmt ihn auf, wenn er zu euch kommt.

11 Es grüßt euch ferner Jesus mit dem Beinamen Justus. - Von denen aus der Beschneidung sind sie die einzigen, die als Mitarbeiter am Reich Gottes mir zum Trost geworden sind.

12 Es grüßt euch euer Landsmann Epaphras, der Knecht Christi Jesu. Allezeit ringt er in seinen Gebeten für euch, daß ihr vollkommen dasteht und den Willen Gottes in allem erfüllt.

13 Ich kann ihm bezeugen, daß er sich um euch und die Brüder in Laodizea und Hierapolis viel Mühe gibt.

14 Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas.

15 Grüßt die Brüder in Laodizea, besonders Nymphas und seine Hausgemeinde.

16 Wenn der Brief bei euch vorgelesen ist, sorgt dafür, daß er auch in der Gemeinde zu Laodizea vorgelesen wird. Laßt euch dafür den von Laodizea zum Lesen geben.

17 Und sagt dem Archippus: Achte darauf, daß du das Amt, das du im Herrn erhalten hast, gut verwaltest.

18 Der Gruß mit meiner, des Paulus Hand. Gedenkt meiner Fesseln! Die Gnade sei mit euch!

© Christoph Wollek