Schöningh’sche Bibel

Gleichnis vom verlorenen Schaf

1 Alle Zöllner und Sünder nahten sich ihm, um ihn zu hören.

2 Da murrten die Pharisäer und die Schriftgelehrten und sagten: „Dieser nimmt sich der Sünder an und ißt mit ihnen.“

3 Da trug er ihnen folgendes Gleichnis vor:

4 „Wenn einer von euch hundert Schafe besitzt und eins davon verliert, läßt er nicht die neunundneunzig anderen in der Einöde und geht dem verlorenen nach, bis er es findet?

5 Hat er es gefunden, nimmt er es voll Freude auf seine Schultern.

6 Und wenn er nach Hause kommt, ruft er Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: >Freut euch mit mir. Ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war.<

7 Ich sage euch: Ebenso wird im Himmel größere Freude sein über einen Sünder, der sich bekehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die der Bekehrung nicht bedürfen.

Gleichnis von der verlorenen Drachme

8 Oder welche Frau, die zehn Drachmen besitzt und eine davon verliert, zündet nicht eine Lampe an, kehrt das Haus aus und sucht sorgfältig, bis sie die Drachme findet?

9 Und hat sie sie gefunden, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir. Ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte.

10 Ebenso, sage ich euch, ist bei den Engeln Gottes Freude über einen Sünder, der sich bekehrt.“

Gleichnis vom verlorenen Sohn

11 Er fuhr fort: „Ein Mann hatte zwei Söhne.

12 Der jüngere von ihnen sagte zum Vater: >Vater, gib mir den Anteil am Vermögen, der mir zukommt.< - Da verteilte er das Vermögen unter sie.

13 Wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort verschwendete er sein Vermögen durch ein ausschweifendes Leben.

14 Als er alles durchgebracht hatte, kam über jenes Land eine schwere Hungersnot, und er fing an, Mangel zu leiden.

15 Da ging er hin und verdingte sich bei einem Bürger jenes Landes. Dieser schickte ihn auf seinen Landsitz, um die Schweine zu hüten.

16 Gern hätte er seinen Magen mit den Schoten gefüllt, die die Schweine fraßen; aber niemand gab sie ihm.

17 Da ging er in sich und sagte: >Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluß, ich aber komme hier vor Hunger um!

18 Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir;

19 ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen; behandle mich wie einen deiner Tagelöhner.<

20 Er machte sich also auf und ging zu seinem Vater. Schon von weitem sah ihn sein Vater und ward von Erbarmen gerührt. Er eilte hin, fiel ihm um den Hals und küßte ihn.

21 Der Sohn aber sagte zu ihm: >Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir; ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen.<

22 Doch der Vater befahl seinen Knechten: >Schnell, bringt das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Gebt ihm einen Ring an die Hand und Sandalen an die Füße.

23 Und holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Freudenmahl halten und fröhlich sein.

24 Denn dieser mein Sohn war tot und lebt wieder; er war verloren und ist gefunden worden.< - Und sie begannen ein Freudenfest.

25 Sein älterer Sohn war gerade auf dem Feld. Als er nun kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz.

26 Er rief einen von den Knechten herbei und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe.

27 Der sagte zu ihm: >Dein Bruder ist heimgekommen. Da hat dein Vater das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund zurückerhalten hat.<

28 Nun ward er zornig und wollte nicht hineingehen. Aber sein Vater kam heraus und redete im gut zu.

29 Er aber entgegnete dem Vater: >Schon so viele Jahre diene ich dir und habe noch nie ein Gebot von dir übertreten. Aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock gegeben, daß ich mit meinen Freunden hätte ein Freudenfest feiern können.

30 Als aber dieser da, dein Sohn, gekommen ist, nachdem er dein Vermögen mit Dirnen verpraßt hat, hast du für ihn das Mastkalb schlachten lassen.<

31 Er aber erwiderte ihm: >Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist dein.

32 Man muß aber doch ein Freudenmahl halten und fröhlich sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder; er war verloren und ist gefunden worden.<“

